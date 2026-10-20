Intrant y Digesett fiscalizan 15 “conductores piratas” en corredores del DN

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Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) fiscalizaron 15 vehículos que ofrecían servicios de transporte público de pasajeros sin la debida autorización, en operativos conjuntos realizados en los corredores de las avenidas Independencia y Winston Churchill, Distrito Nacional.
Los vehículos los fiscalizaron por violación del Artículo 44 de la referida legislación, que establece disposiciones aplicables a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros sin contar con la licencia de operación o el permiso correspondiente.
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Resultados por corredor
En el corredor Independencia fiscalizaron seis vehículos: cinco en el tramo comprendido entre la avenida Enrique Jiménez Moya y el kilómetro 12. También uno en el trayecto entre la avenida Máximo Gómez y el Parque Independencia.
En el corredor Winston Churchill se fiscalizaron nueve vehículos, distribuidos de la siguiente manera: uno en el tramo entre las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy, y cinco en el tramo comprendido entre las avenidas 27 de Febrero e Independencia.
Los datos suministrados también identifican el tramo correspondiente a la avenida Correa y Cidrón, sin precisar la cantidad de vehículos intervenidos en ese punto.
Durante las intervenciones, además, detuvieron un haitiano que sin documentación al día. La detención se produjo en el tramo del corredor Independencia, comprendido entre la avenida Enrique Jiménez Moya y el Kilómetro 12.
Las intervenciones forman parte de las acciones coordinadas que desarrollan las autoridades para combatir la prestación irregular del servicio de transporte público de pasajeros. También conocidos popularmente como piratas, y garantizar el cumplimiento de la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
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