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Los servicios incluyen renovación y duplicado de licencias, además de trámites para su canje por permisos españoles, lo que facilita el acceso a oportunidades laborales.

Más de 2,000 dominicanos residentes en España han recibido servicios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) durante 2026, mediante jornadas que facilitan la renovación y el duplicado de licencias de conducir, así como los trámites para su canje por permisos españoles.

Estas facilidades permiten a los dominicanos mantener sus documentos al día y avanzar en los procedimientos necesarios para acceder a empleos que requieren una licencia de conducir válida en España. Entre estos figuran el transporte de pasajeros, los servicios de taxi y el reparto de mercancías.

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La iniciativa forma parte de las acciones que desarrolla el Intrant, bajo la dirección de Juan Manuel Méndez, para acercar sus servicios a los dominicanos residentes en el exterior y facilitar su integración laboral y económica..

Renovación de licencias

La institución explicó que los servicios también están disponibles para quienes tienen sus licencias vencidas y necesitan renovarlas antes de iniciar el proceso de canje ante las autoridades españolas.

Asimismo, indicó que mantiene una tarifa fija para estos trámites, sin importar el tiempo que tenga vencido el documento. La atención se ofrece por orden de llegada, mediante la asignación de turnos.

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Como parte de los requisitos para obtener el permiso de conducir español, los solicitantes deben someterse a una evaluación psicofísica. Esta incluye pruebas de capacidad visual y auditiva, así como de los tiempos de reacción, para determinar si reúnen las condiciones necesarias para conducir.

La agilidad del proceso fue valorada por Patricia Morillo, dominicana residente en España, quien destacó la rapidez y facilidad con que pudo renovar su licencia de conducir.

Su experiencia refleja el respaldo que representan estos servicios para los dominicanos que necesitan actualizar sus documentos sin tener que trasladarse a República Dominicana.

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Confianza en los datos para el canje

El Intrant también señaló que las autoridades españolas muestran confianza en los datos emitidos por sus oficinas para los procesos de canje de licencias dominicanas por permisos de conducir españoles.

De esta manera, la institución busca continuar acercando sus servicios a la diáspora dominicana y facilitar trámites relacionados con su movilidad y acceso al mercado laboral.