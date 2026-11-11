Intrant anuncia restricciones de carga para Navidad y Año Nuevo

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó restricciones para la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados por el Piloto para la Zona de Acceso Restringido (ZAR).
Según las autoridades, estas medidas responden a las precauciones de seguridad vial adoptadas en la Ley 63 -17, por tanto, se ejecutarán desde:
- El 23 de diciembre, a partir de las 6:00 de la mañana
- El 26 de diciembre, a las 5:00 de la madrugada.
De igual manera, el miércoles 30 de diciembre, a partir de las 06:00 de la mañana, hasta el sábado 2 de enero de 2027, a las 5:00 de la madrugada.
Permisos y excepciones
Permisos vehículos de carga prioritaria
La organización indicó que, condicionalmente, serán otorgados permisos a los vehículos que transporten mercancías consideradas prioritarias o perecederas.
Cargas que pueden solicitar permiso
Los tipos de cargas que pueden solicitar el permiso son combustibles, agua envasada, abastecimiento de alimentos, juguetes, medicamentos, equipos médicos y servicios de desechos hospitalarios, cal viva para generación eléctrica, envases y papeles desechables, transporte de valores y organización de eventos.
Sin embargo, la institución explicó que, sin importar el tipo de mercancía a transportar, no serán otorgados permisos a cargas especiales, tales como:
- Camiones con doble cola o doble remolque
- Cargas sobredimensionadas y/o con sobrepeso.
Además, Intrant aclaró que se exceptúan de esta prohibición las camionetas, furgonetas, ambulancias, vehículos de emergencias y aquellos de servicio de agua en cisterna, los vehículos que debidamente identificados brinden servicio de averías y mantenimiento de electricidad, cable, telefonía, sanitario, mantenimiento vial, asistencia vial y de higiene urbana.
Los propietarios de los vehículos dedicados al transporte de carga deben realizar la inscripción de sus vehículos en el Registro Nacional de Vehículos de Cargas, según las advertencias del organismo.
El incumplimiento a la disposición establecida será sancionado con un salario mínimo del que impere en el sector público descentralizado, de conformidad con el artículo 281 de la Ley Núm. 63-17 y el artículo 69 del reglamento 258-20 sobre transporte de cargas, tanto al propietario de la unidad como al conductor, avisó.
Los interesados en obtener los permisos de circulación en estas fechas pueden solicitarlo a través de la página web del Intrant: www.intrant.gob.do donde podrán efectuar el pago en línea y recibir el permiso con protección QR para su fiscalización.
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