Interior y Policía niega haya autorizado marcha de la diáspora haitiana en el Este del país

Advierte Gobierno mantiene firme su postura con el tema migratorio

El Ministerio de Interior y Policía, a través del Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización, desmintió este miércoles que esa institución haya autorizado marcha convocada por la diáspora haitiana para el sábado 15, en el Este del país.

El viceministro Juan Manuel Rosario afirmó que el MIP mantiene firme su política migratoria con apego a las normativas vigentes. Las cuales prohíben la permanencia de extranjeros al margen de la ley y la Constitución.

El funcionario dijo que intentar obligar al Estado Dominicano, mediante marchas u otro tipo de protestas, a que no aplique su política migratoria, a que no respete las leyes migratorias es contraproducente para el mantenimiento de la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público en la República Dominicana. Debido a que violarían la Ley No. 285-04 de migración; tal situación reclama al Ministerio de Interior y Policía a implementar el artículo 122, inciso 1 de la Ley de Migración 285-04.

Recordó que bajo ningún concepto los extranjeros, ni los nacionales que asuman posición en tal sentido, pueden realizar actividades en el territorio nacional que contravengan. No solo las normas internas. Sino también la tradición del derecho americano y el derecho internacional en general.

Institución sale al frente a intenciones de la diáspora haitiana

Es la segunda ocasión que la institución sale al frente a las intenciones de la diáspora haitiana en el país. Ya que en julio pasado el Ministerio de Interior y Policía se vio precisado a realizar la misma advertencia ante aprestos similares.

Rosario indicó que el gobierno de la República Dominicana ha reiterado que mantiene sólida su posición respecto a su estricto apego a los lineamientos que consigna la citada normativa legal y la Constitución dominicana.

Situación en Haití

Haití continúa a la espera de la llegada de un primer contingente de la fuerza multinacional liderada por Kenia.

Iniciaron las preparaciones oficiales para la toma de posesión de Garry Conille, como nuevo primer ministro de la nación caribeña y de su gabinete.