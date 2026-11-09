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Higüey, La Altagracia. Autoridades gubernamentales, judiciales, religiosas y comunitarias realizaron un recorrido de inspección por el nuevo complejo penitenciario de Anamuya, en Higüey, como parte de los preparativos para su próxima inauguración.

La jornada estuvo encabezada por el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana Sánchez, quien explicó que la visita busca socializar con distintos sectores de la provincia la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

El nuevo recinto tiene como objetivos mejorar las condiciones de detención y descongestionar la población penitenciaria de La Altagracia, mediante espacios diseñados para la atención de personas privadas de libertad y detenidos preventivos.

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Complejo penitenciario de Anamuya tendrá capacidad para más de 550 internos

Las nuevas instalaciones penitenciarias cuentan con capacidad para albergar a más de 550 personas privadas de libertad. Inicialmente, se contempla el traslado de 211 internos, de los cuales 133 son hombres y 78 mujeres.

El complejo está compuesto por varios recintos con funciones diferenciadas, entre ellos un centro destinado exclusivamente a mujeres, otro para detenidos provisionales y un espacio de atención previo al juicio.

Centro penitenciario para mujeres

El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya Mujeres tendrá capacidad para 90 privadas de libertad y contará con un módulo de tres niveles.

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El primer nivel albergará áreas de comedor, cocina, economato, lavandería y dos aulas educativas. También dispondrá de talleres para desarrollar habilidades en costura, artesanía y belleza.

Los niveles segundo y tercero estarán destinados al alojamiento de las internas.

Centro para detenidos provisionales

El complejo también incluye un Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (CAPLIP), con capacidad para 470 detenidos.

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Este recinto está distribuido en módulos A y B, con tres niveles, destinados a la atención de personas que permanecen bajo medidas de privación de libertad provisional.

Además, dispone de un edificio administrativo que concentrará las oficinas del centro, un dispensario médico y una farmacia del pueblo.

El inmueble también contará con espacios de descanso para agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), tanto hombres como mujeres, así como tres salas de audiencias.

Anamuya tendrá espacio especializado para personas antes del juicio

Uno de los componentes destacados del complejo es el recinto de antelación a juicio y medio libre, presentado por las autoridades como una instalación única en el país.

Este espacio busca contribuir a reducir el uso excesivo de la prisión preventiva y facilitar la atención de personas vinculadas a procesos judiciales.

Para ello, contará con áreas destinadas a abogados, trabajadores sociales, fiscales y jueces. También dispondrá de espacios para la Defensa Pública y la Casa del Redentor.

Autoridades participan en inspección del recinto penitenciario

En el recorrido participaron el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo; la gobernadora provincial, Daysi Francisca de Óleo Bastardo; el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, y el director general de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín Santos.

Los representantes del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Juan Miguel de los Santos, viceministro de Construcción, y Ronald Castillo, director de Obras de Educación, ofrecieron explicaciones sobre las instalaciones, junto a miembros de la empresa constructora.

También asistieron representantes del Ministerio Público, autoridades penitenciarias y miembros del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de Higüey.

La actividad contó, además, con integrantes del Consejo Asesor para la Reforma Penitenciaria, recientemente juramentados por el presidente de la República, entre ellos representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), el Colegio de Notarios, el Servicio Social de Iglesias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La inspección forma parte de los preparativos para la apertura del complejo, cuya puesta en funcionamiento busca fortalecer la reforma penitenciaria y mejorar la gestión de la población privada de libertad en la provincia La Altagracia.