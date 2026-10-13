Inmunidad parlamentaria: qué dice la Constitución y cuáles son sus límites

Santo Domingo, RD.- La inmunidad parlamentaria es una garantía constitucional destinada a proteger la independencia del Congreso Nacional y evitar que sus miembros sean perseguidos o detenidos de manera arbitraria por el ejercicio de sus funciones.

A propósito del reciente arresto de la diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña, CDN aclara sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria. Además, las interrogantes sobre los límites de esta protección, las circunstancias en las que puede ser levantada y las responsabilidades legales de los legisladores.

Se recuerda que, el artículo 86 de la Constitución prohíbe privar de libertad a un legislador sin autorización de su cámara, salvo en caso de flagrante delito.

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Más que un privilegio personal, la inmunidad parlamentaria busca preservar el funcionamiento del Poder Legislativo frente a posibles presiones de otros poderes del Estado.

Sin embargo, no significa que los diputados estén por encima de la ley ni que puedan quedar exentos de responsabilidad penal cuando se les atribuye la comisión de un delito.

¿Qué establece la Constitución dominicana?

El artículo 86 de la Constitución de la República Dominicana establece la inmunidad por opinión de los legisladores y contempla garantías frente a la privación de libertad durante el ejercicio de sus funciones.

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Tiene por finalidad impedir que un senador o diputado sea objeto de actuaciones arbitrarias que obstaculicen su labor legislativa.

Esta protección debe interpretarse dentro de los límites fijados por la propia Constitución y las leyes, sin convertirla en una autorización para incumplir el ordenamiento jurídico.

Beneficios de la inmunidad:

Uno de los principales beneficios de esta garantía es que protege a los congresistas por las opiniones que expresan en el ejercicio de sus funciones legislativas.

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En ese sentido, les da libertad para debatir proyectos, fiscalizar la gestión pública y cuestionar decisiones gubernamentales. Además, representar a sus electores sin temor a represalias judiciales motivadas por sus intervenciones parlamentarias.

Esta protección funcional no debe confundirse con una inmunidad general frente a cualquier investigación penal.

¿Cuándo pueden arrestar a un diputado?

La inmunidad parlamentaria no constituye una protección absoluta frente a la justicia.

La Constitución contempla una excepción cuando el legislador resulta sorprendido en la comisión de un crimen (flagrancia).

En ese escenario, la protección frente al arresto no opera de la misma manera que en circunstancias ordinarias. También deben observarse las reglas constitucionales aplicables a la autorización de la cámara correspondiente y las disposiciones procesales pertinentes.