Iniciativa busca excluir contenido LGBTQ+ y lenguaje vulgar de clasificación A

El legislador argumentó que el reglamento vigente cuenta con más de dos décadas de antigüedad, tiempo en el que la radio, la televisión y las formas de consumo de contenidos han cambiado drásticamente.

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Asimismo, Rojas sostuvo que la actualización pretende adaptar las reglas regulatorias a los desafíos actuales de la comunicación audiovisual.

De igual forma, en proyecto contempla la salida de la clasificación para toda la familia de contenidos que contengan incitación a la violencia, pornografías y contenidos que irrespeten la Constitución.