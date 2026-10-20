Iniciativa busca excluir contenido LGBTQ+ y lenguaje vulgar de clasificación A

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Santo Domingo, RD.- El diputado por la provincia Santo Domingo, presentó un reciente proyecto ante el hemiciclo orientada a modificar el Decreto 301-05 que rige la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Con la medida propuesta por Juan José Rojas, se busca que esta institución tenga la potestad para excluir material LGBTQ+, lenguaje obsceno y contenidos eróticos de la clasificación destinada para toda la familia.
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El legislador argumentó que el reglamento vigente cuenta con más de dos décadas de antigüedad, tiempo en el que la radio, la televisión y las formas de consumo de contenidos han cambiado drásticamente.
Asimismo, Rojas sostuvo que la actualización pretende adaptar las reglas regulatorias a los desafíos actuales de la comunicación audiovisual.
De igual forma, en proyecto contempla la salida de la clasificación para toda la familia de contenidos que contengan incitación a la violencia, pornografías y contenidos que irrespeten la Constitución.
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