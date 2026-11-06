Video: Inespre lleva abastos a bajo costo a Hato Mayor del Rey

Residentes de Hato Mayor del Rey acudieron este jueves 5 de noviembre al operativo de bodegas móviles del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

La jornada comenzó a las 8:00 de la mañana bajo el lema «¡A comer barato!». Durante el operativo, los ciudadanos pudieron comprar productos de la canasta básica a precios asequibles.

Entre los alimentos disponibles figuraron arroz, pollo, habichuelas, huevos y plátanos.

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El INESPRE instaló las bodegas móviles en cuatro puntos del municipio para facilitar el acceso a los residentes. Los lugares fueron:

La rotonda de Gualey.

La entrada del sector Punta de Garza.

El parque Las Malvinas, en la zona norte.

El sector Villa Vilorio, también en la zona norte.

Al concluir la jornada, el subdirector ejecutivo del INESPRE, Odalis Vega, valoró la asistencia de los ciudadanos.

Vega manifestó su intención de gestionar más operativos en la provincia. Según explicó, la iniciativa busca contribuir al ahorro de las familias y facilitar el acceso a los alimentos.