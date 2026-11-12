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El organismo hidráulico indicó que ese aporte coloca el volumen nacional de agua en los embalses en 1,400.09 MMC, lo que representa un 69.36 % del volumen máximo

Santo Domingo, República Dominicana – El sistema nacional de embalses continúa su recuperación producto de las vaguadas que vienen incidiendo sobre el país desde el pasado 16 de septiembre, recibiendo a la fecha 228.64 millones de metros cúbicos (MMC) de agua.

Conforme lo informó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) durante la reunión semanal del Observatorio de Agua y del Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), realizada este miércoles.

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Presa dominicana

El organismo hidráulico indicó que ese aporte coloca el volumen nacional de agua en los embalses en 1,400.09 MMC, lo que representa un 69.36 % del volumen máximo nacional, que es de 2,018.63 MMC.

Precisó que la presa de Monción ha recibido los mayores aportes durante el período indicado, con 48.48 MMC, aumentando de nivel en 5.04 metros. Ese embalse presenta un volumen total de 316.45 MMC, lo que representa un 95.9 % de su capacidad.

Aumentan los niveles de varias presas

En tanto, la presa de Sabaneta aumentó en el período 10.37 metros, para un volumen de 26.07 MMC. A la fecha tiene un acumulado de agua de 55.85 MMC, lo que representa un 99.6 % de su capacidad.

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Respecto a la presa Montegrande, se informó que subió 4.01 metros, para un volumen de 35.66 MMC. Ese aporte coloca a la presa con un acumulado de 126.33 MMC, siendo su volumen máximo 241.67 MMC. Esa disponibilidad representa un 52.3% de su capacidad.

Otra presa que recibió aportes en el período es Sabana Yegua, que aumentó 4.02 metros, para un volumen de 44.35 MMC, presentando un acumulado de 195.04 MMC, lo que representa un 57.1% de su capacidad máxima, que es de 341.84 MMC. En tanto, Valdesia subió 2.47 metros, para un aporte de 18.24 MMC.

A la fecha presenta un volumen de 111.02 MMC lo que representa un 85.2 % de su volumen máximo, que es de 130.25 MMC.

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Respecto al complejo Tavera – Bao, se informó subió 4.54 metros, para un aporte de 48.83 MMC.

La presa de Tavera presenta un volumen de 98.70 MMC, para un 74.9 % de su capacidad, que es de 131.77 MMC, mientras que la presa de Bao tiene un volumen de 141.28 MMC, lo que representa un 75.2 % de su volumen máximo, que es de 187.76 MMC.

La presa Rincón, en tanto, subió 1.50 metros, para un aporte de 5.76 MMC, por lo que presenta un volumen de 37.11 MMC. Su capacidad máxima es de 59.40 MMC, por lo que su disponibilidad de agua es de un 62.5 %.

Instituciones participan en la reunión semanal

En la reunión semanal del Observatorio del Agua / COPRE participan, además del INDRHI, representantes de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

También, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y de los ministerios de Agricultura y de Defensa.