Indrhi reafirma compromiso con suministro de agua para producción arrocera

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) reafirmó su compromiso con la seguridad hídrica para el fortalecimiento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria nacional.

El director del Indrhi, Olmedo Caba, destacó el trabajo que realiza la institución para garantizar el suministro de agua a los productores. También, contribuir a la sostenibilidad de las cosechas, mediante iniciativas de tecnificación y fortalecimiento de los sistemas de riego.

Estas declaraciones se ofrecieron en un encuentro encabezado por el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat. Además, con la participación de Qu Dongyu, director general de la FAO, en las instalaciones de BioArroz, en Juma, Monseñor Nouel.