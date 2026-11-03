Indotel lleva música dominicana y promueve los valores patrios en San Juan

San Juan, RD. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) llevó al municipio de San Juan de la Maguana una jornada de música, arte y cultura a través del proyecto Soberanía 4.0, una iniciativa orientada a promover la identidad nacional, fortalecer los valores patrios y fomentar el sentido de pertenencia entre los dominicanos.

Durante la actividad, los sanjuaneros disfrutaron de una noche dedicada a las expresiones musicales autóctonas del país, al ritmo de la bachata, el merengue y el perico ripiao, en un ambiente que resaltó las tradiciones y manifestaciones culturales que forman parte de la identidad dominicana, teniendo como principales exponentes de la noche a los merengueros Kinito Méndez y Krisspy.

Compromiso de la institución con la promoción de la dominicanidad

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien encabezó la actividad, reiteró el compromiso de la institución con la promoción de la dominicanidad y el fortalecimiento del sentido patriótico, al destacar la importancia de preservar los valores y elementos culturales que identifican al pueblo dominicano.

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“Reiteramos una vez más el compromiso que tenemos nosotros con fortalecer la dominicanidad y el sentido de patria que todos tenemos”, expresó.

Asimismo, Gómez Mazara resaltó el orgullo de ser dominicano y la trascendencia histórica de la provincia San Juan en la defensa de la soberanía nacional, al considerar su legado como parte fundamental de la memoria patriótica del país.