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Indotel impulsará inclusión digital en escuela para estudiantes con discapacidad

El presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, anunció acciones para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Escuela de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple José Manuel Rodríguez Tavares. La institución evaluará herramientas adaptadas, programas de alfabetización digital para familiares y soluciones basadas en inteligencia artificial.

Marianny Valdez
Guido Gómez Mazara durante una visita a la Escuela de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple José Manuel Rodríguez Tavares.
Guido Gómez Mazara anunció acciones para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Escuela de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple.
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Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció que impulsará acciones para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Escuela de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple José Manuel Rodríguez Tavares, con el propósito de promover la inclusión digital y contribuir a mejorar los servicios que recibe su comunidad educativa.

Durante una visita al centro, Gómez Mazara dijo que se coordina un levantamiento técnico para identificar las principales necesidades de la institución y establecer prioridades de intervención, en consonancia con el compromiso del Indotel de promover el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para la inclusión social.

El funcionario explicó que este proceso permitirá evaluar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de los estudiantes, el personal docente y las familias, así como identificar oportunidades para incorporar estas iniciativas a la planificación institucional.

«La política de inclusión tiene que ir más allá del discurso e incorporar elementos de orden práctico», expresó Gómez Mazara, al destacar la importancia de articular respuestas concretas que contribuyan a reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

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Como parte de las iniciativas propuestas, el titular del Indotel planteó desarrollar un programa de alfabetización digital para madres y familiares de los estudiantes. La iniciativa busca fortalecer sus competencias tecnológicas y facilitar el uso de herramientas digitales en la vida cotidiana.

Asimismo, propuso evaluar soluciones innovadoras, como una aplicación para notificar la llegada de los estudiantes al centro educativo o al transporte escolar. También dispositivos electrónicos de seguridad y herramientas basadas en inteligencia artificial que faciliten el acceso a la información mediante recursos de audio.

Estas iniciativas serían evaluadas en función de las necesidades identificadas y de su viabilidad técnica. Busca promover un uso de la tecnología que responda a las condiciones particulares de los usuarios.

Gómez Mazara resaltó la importancia de fortalecer las alianzas interinstitucionales para identificar oportunidades de cooperación. Asimismo, ampliar el acceso a dispositivos tecnológicos y promover la formación digital de las comunidades que requieren atención prioritaria.

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