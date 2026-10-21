Indotel impulsará inclusión digital en escuela para estudiantes con discapacidad

Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció que impulsará acciones para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Escuela de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple José Manuel Rodríguez Tavares, con el propósito de promover la inclusión digital y contribuir a mejorar los servicios que recibe su comunidad educativa.

Durante una visita al centro, Gómez Mazara dijo que se coordina un levantamiento técnico para identificar las principales necesidades de la institución y establecer prioridades de intervención, en consonancia con el compromiso del Indotel de promover el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para la inclusión social.

El funcionario explicó que este proceso permitirá evaluar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de los estudiantes, el personal docente y las familias, así como identificar oportunidades para incorporar estas iniciativas a la planificación institucional.

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