Indotel destina RD$7.1 millones a iniciativas de inclusión y accesibilidad

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El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, destacó el potencial de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías digitales para reducir las brechas sociales y contribuir a la construcción de ciudades más accesibles e inclusivas.
Durante su participación en el VI Congreso de Accesibilidad Urbana, organizado por la Fundación Francina, que lidera Francina Hungría, y celebrado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Gómez Mazara sostuvo que la inclusión debe ser un componente esencial en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.
El funcionario señaló que la reducción de la brecha digital constituye una vía para disminuir la inequidad social y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Asimismo, enfatizó que el desarrollo tecnológico debe estar acompañado de políticas públicas efectivas que traduzcan la innovación en beneficios concretos para la ciudadanía.
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El titular del Indotel reconoció, además, la labor de Francina Hungría y de la Fundación Francina en favor de la accesibilidad. Además, la inclusión de las personas con discapacidad, destacando sus aportes a la concienciación social. Así mismo, a la promoción de una visión de desarrollo que tome en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos.
Como parte de este compromiso institucional, anunció que el Indotel incorporará RD$7.1 millones a la Fundación Francina. Inversión para fortalecer iniciativas de accesibilidad e inclusión, y resaltó la importancia de disponer de los recursos necesarios para ampliar el alcance de estos proyectos.
Finalmente, señaló que las políticas públicas deben llegar a las comunidades y a los sectores que históricamente han tenido menos oportunidades. Esto con el propósito de avanzar hacia una sociedad más equitativa, accesible y cercana a la ciudadanía.
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