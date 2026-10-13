Indotel destina RD$7.1 millones a iniciativas de inclusión y accesibilidad

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, destacó el potencial de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías digitales para reducir las brechas sociales y contribuir a la construcción de ciudades más accesibles e inclusivas.

Durante su participación en el VI Congreso de Accesibilidad Urbana, organizado por la Fundación Francina, que lidera Francina Hungría, y celebrado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Gómez Mazara sostuvo que la inclusión debe ser un componente esencial en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.

El funcionario señaló que la reducción de la brecha digital constituye una vía para disminuir la inequidad social y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Asimismo, enfatizó que el desarrollo tecnológico debe estar acompañado de políticas públicas efectivas que traduzcan la innovación en beneficios concretos para la ciudadanía.