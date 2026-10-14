Indotel alerta sobre más de 535 millones de ciberataques en RD

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Santo Domingo. – El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, llamó a fortalecer la conciencia sobre la ciberseguridad en República Dominicana, tras advertir que el país registró 535.5 millones de ciberataques contra su infraestructura hace dos años.
El funcionario hizo el llamado durante la apertura de Mercado Technology 2.0: Cybersecurity & Artificial Intelligence, donde destacó la importancia de impulsar una cultura de prevención y educación digital ante los riesgos que acompañan la transformación tecnológica.
Gómez Mazara consideró que la protección digital debe ocupar un lugar permanente en la agenda nacional. Para ello, planteó la necesidad de involucrar a las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía.
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Indotel apuesta por la educación tecnológica
El titular del Indotel resaltó que la formación tecnológica representa una oportunidad para ampliar el acceso a empleos de calidad, especialmente entre los jóvenes.
En ese sentido, señaló que la ciberseguridad y la inteligencia artificial son áreas estratégicas para desarrollar nuevas competencias profesionales y responder a las demandas del mercado laboral.
Asimismo, destacó los esfuerzos de la institución para ampliar la capacitación tecnológica en el país. Según explicó, desde 2020 los centros de formación vinculados a esta labor pasaron de uno a 11, mientras otros permanecen en ejecución.
El objetivo es facilitar el acceso a conocimientos tecnológicos en diferentes puntos del territorio nacional y preparar a más ciudadanos para los desafíos de la economía digital.
Proponen actualizar el marco legal de las telecomunicaciones
Gómez Mazara también informó que en el Congreso Nacional está depositada una iniciativa legislativa dirigida a establecer un marco legal para el sector de las telecomunicaciones.
Indicó que esta propuesta requiere la consulta y reflexión de los distintos sectores de la sociedad dominicana, especialmente ante los desafíos que plantea la ciberseguridad.
El presidente del Indotel valoró los espacios de intercambio y formación que contribuyen a acercar estos conocimientos a la población. Además, felicitó a los organizadores de Mercado Technology 2.0 por promover actividades educativas en áreas clave para el desarrollo nacional.
Finalmente, reiteró que la educación es una herramienta de transformación social y que la prevención de los riesgos digitales requiere un compromiso conjunto.
El llamado se produce en un contexto en el que la protección de los sistemas. También la información resulta fundamental para fortalecer la confianza en los servicios digitales y avanzar hacia una transformación tecnológica más segura en República Dominicana.
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