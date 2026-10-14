Indotel alerta sobre más de 535 millones de ciberataques en RD

Santo Domingo. – El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, llamó a fortalecer la conciencia sobre la ciberseguridad en República Dominicana, tras advertir que el país registró 535.5 millones de ciberataques contra su infraestructura hace dos años.

El funcionario hizo el llamado durante la apertura de Mercado Technology 2.0: Cybersecurity & Artificial Intelligence, donde destacó la importancia de impulsar una cultura de prevención y educación digital ante los riesgos que acompañan la transformación tecnológica.

Gómez Mazara consideró que la protección digital debe ocupar un lugar permanente en la agenda nacional. Para ello, planteó la necesidad de involucrar a las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía.