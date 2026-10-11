Indomet pronostica aguaceros en varias provincias del país

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo se esperan chubascos dispersos y aguaceros locales en distintas zonas de la República Dominicana, debido a la incidencia de una vaguada y el viento predominante del este/sureste.
De acuerdo con el organismo, durante las horas de la mañana se producirán chubascos dispersos y aguaceros locales sobre el litoral norte, noreste, sureste y algunas zonas de la Cordillera Central.
Asimismo, explicó que durante la tarde las condiciones meteorológicas favorecerán la ocurrencia de aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Entre las provincias que podrían verse afectadas figuran Monte Plata, el norte de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal y Santiago.
También se prevén precipitaciones en localidades de Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, San Juan, Elías Piña y otras zonas cercanas.
El Indomet recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.
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