Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo predominarán las condiciones soleadas y con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de una masa de aire con reducido contenido de humedad.
Sin embargo, el organismo pronosticó que durante la tarde podrían registrarse aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en provincias como Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago y San Juan, entre otras localidades cercanas.
Indomet explicó que estas precipitaciones estarán asociadas a los efectos locales y a la incidencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera.
Temperaturas
En cuanto a las condiciones térmicas, la institución indicó que las temperaturas máximas comenzarán a disminuir gradualmente, aunque la sensación térmica continuará elevada durante las horas de la tarde.
Ante este panorama, recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en espacios frescos y ventilados.
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