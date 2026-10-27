Indomet prevé que los aguaceros persistirán en el país hasta el jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este martes que mantiene seis provincias en alerta y nueve en aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

Las provincias en alerta son San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Elías Piña y Sánchez Ramírez, además de una sexta provincia que no aparece identificada en la tabla del boletín. En aviso meteorológico se encuentran Sánchez Ramírez y otras ocho provincias, aunque el documento suministrado no permite establecer con claridad la distribución completa. Indomet reportó que fueron descontinuados los niveles de alerta para Barahona, Pedernales, Bahoruco, Azua, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Independencia, Peravia y San José de Ocoa.

El organismo pronosticó aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante este martes, principalmente en localidades del litoral caribeño. También la zona fronteriza, el noroeste, la llanura oriental, el valle del Cibao y la cordillera Central. Para el Gran Santo Domingo se esperan incrementos nubosos con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

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Indomet indicó que las lluvias continuarán este miércoles. Además indicó que para el jueves se prevé una disminución en su frecuencia e intensidad, aunque podrían registrarse aguaceros aislados con tronadas en zonas montañosas. También recomendó a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución ante el oleaje anormal. También exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.