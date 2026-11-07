Indomet prevé aguaceros y tronadas en varias provincias este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del país durante la tarde y primeras horas de la noche de este sábado 7 de noviembre.

La institución explicó que estas condiciones estarán asociadas a la incidencia de una débil vaguada, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía nacional.

Durante la mañana, las lluvias próximas a la costa caribeña disminuirán gradualmente. Sin embargo, en horas de la tarde se espera un incremento de la actividad lluviosa en diferentes localidades.

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Provincias donde se esperan aguaceros este sábado

Según el pronóstico del Indomet, los aguaceros podrían afectar a El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

También se prevén precipitaciones en La Vega, el norte de San Cristóbal, el sur de Santiago, el norte de Azua y las sierras del suroeste.

Estas lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche, acompañadas de tronadas y ráfagas de viento.

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En el Gran Santo Domingo, el organismo meteorológico pronosticó incrementos nubosos con aguaceros locales y posibles tronadas en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste al final de la tarde y durante la noche.

Mientras tanto, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este permanecerán con nubes dispersas.

Indomet mantiene alertas por riesgo de inundaciones

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet emitió alertas meteorológicas para el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

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La medida responde al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de deslizamientos de tierra, debido a las lluvias registradas y las previstas durante las próximas 24 horas.

Ante estas condiciones, el organismo exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales. También seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Sensación térmica seguirá elevada

Aunque las temperaturas máximas disminuirán gradualmente, el Indomet advirtió que la sensación térmica continuará elevada durante las horas de la tarde.

Por esta razón, recomendó ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde sin la protección adecuada.

Indomet recomienda precaución en la costa atlántica

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero de la costa atlántica.

La institución pidió evitar aventurarse mar adentro debido a la presencia de olas y viento anormales.

En cambio, la costa caribeña permanece sin restricciones para la navegación.

El Indomet reiteró su llamado a consultar las informaciones meteorológicas oficiales, especialmente en las provincias bajo alerta, ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.