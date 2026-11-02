Indomet prevé aguaceros en varias provincias este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó chubascos durante la mañana y aguaceros aislados en horas de la tarde de este lunes en varias provincias del interior del país, debido a la incidencia de una vaguada y los efectos locales.

La institución informó que, aunque gran parte del territorio nacional permanecerá con cielo poco nuboso, se espera un incremento de la nubosidad durante la tarde en zonas del noroeste, noreste, la Cordillera Central y el norte de la zona fronteriza.

Estas condiciones favorecerán la ocurrencia de aguaceros aislados, de moderados a fuertes, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento.

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Entre las provincias que podrían registrar precipitaciones figuran Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, Azua norte, Santiago Rodríguez, Santiago sur y Dajabón, así como otras localidades cercanas.

Indomet descontinúa alertas meteorológicas

El Indomet indicó que su Centro Nacional de Pronósticos descontinuó las alertas meteorológicas debido a la mejoría gradual de las condiciones del tiempo en el territorio nacional.

Sin embargo, la entidad recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, ante la posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde.

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Temperaturas seguirán calurosas

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico explicó que las máximas comenzarán a disminuir lentamente. No obstante, continuará la sensación térmica calurosa en gran parte del país.

Ante este panorama, el Indomet recomendó ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros. También evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde sin protección.

También exhortó a permanecer en lugares frescos y ventilados para prevenir los efectos del calor.

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La institución invitó a la ciudadanía a consultar las actualizaciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales oficiales @IndometRD.