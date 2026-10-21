Indomet prevé lluvias de más de 200 milímetros en el suroeste

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Las lluvias que se esperan desde este jueves podrían dejar acumulados superiores a los 200 milímetros en zonas del suroeste dominicano, mientras que en el Gran Santo Domingo superarían los 100 milímetros, según informó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.
La funcionaria explicó que las precipitaciones comenzarán durante la madrugada del jueves 22 de octubre. A partir de ese momento, aumentarán progresivamente y alcanzarán mayores acumulados durante la tarde. El viernes será la jornada de mayor intensidad, mientras que el sábado se espera una reducción de las lluvias.
“Los mayores acumulados van a estar concentrados más hacia la región suroeste. O sea, que podrían superar los 200 milímetros”, precisó Ceballos al referirse a las zonas donde se esperan las mayores cantidades de agua.
La directora del organismo indicó que los modelos meteorológicos estadounidense y europeo coinciden en proyectar acumulados significativos. Ante este panorama, las autoridades convocaron a la población, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), para explicar las condiciones previstas.
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La humedad se desplazará hacia el norte
Ceballos explicó que el fenómeno estará acompañado por una corriente de humedad que avanzará desde el sur hacia el norte del país. Este desplazamiento llevará nubosidad desde el litoral caribeño hasta la Cordillera Central y otras localidades del norte.
Al explicar este comportamiento, la funcionaria señaló que las lluvias no se limitarán a las zonas costeras, sino que también alcanzarán otras regiones a medida que avance la nubosidad.
En el Gran Santo Domingo, las precipitaciones podrían superar los 100 milímetros, una cantidad que también mantiene la atención sobre esta demarcación durante los próximos días.
“En el área del Gran Santo Domingo, estas lluvias podrían superar los 100 milímetros”, advirtió.
Alertas por lluvias anteriores
La directora del Indomet también se refirió a las provincias del noroeste y la Cordillera Central que permanecen bajo alerta. Explicó que estas localidades ya han recibido lluvias importantes y que las nuevas precipitaciones podrían agravar las condiciones existentes.
“Ya tenemos acumulados importantes. Entonces, si va a seguir lloviendo en estos días, va a llover sobre mojado”, expresó Ceballos.
La funcionaria explicó que las lluvias registradas previamente son una de las razones por las que se mantienen los niveles de alerta en el norte y el noroeste del país.
Aunque las precipitaciones comenzarán a perder intensidad el sábado 24 de octubre, continuarán durante esa jornada. Las autoridades mantienen la atención en la evolución del fenómeno, debido a los acumulados previstos entre el jueves y el sábado.
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