Indomet prevé lluvias de más de 200 milímetros en el suroeste

Las lluvias que se esperan desde este jueves podrían dejar acumulados superiores a los 200 milímetros en zonas del suroeste dominicano, mientras que en el Gran Santo Domingo superarían los 100 milímetros, según informó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

La funcionaria explicó que las precipitaciones comenzarán durante la madrugada del jueves 22 de octubre. A partir de ese momento, aumentarán progresivamente y alcanzarán mayores acumulados durante la tarde. El viernes será la jornada de mayor intensidad, mientras que el sábado se espera una reducción de las lluvias.

“Los mayores acumulados van a estar concentrados más hacia la región suroeste. O sea, que podrían superar los 200 milímetros”, precisó Ceballos al referirse a las zonas donde se esperan las mayores cantidades de agua.

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La directora del organismo indicó que los modelos meteorológicos estadounidense y europeo coinciden en proyectar acumulados significativos. Ante este panorama, las autoridades convocaron a la población, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), para explicar las condiciones previstas.