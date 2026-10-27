Indomet informa vaguada seguirá provocando aguaceros

Provincias en alertas

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó que mantiene las medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

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Las provincias bajo alerta meteorológica son San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Elías Piña y Sánchez Ramírez.

En tanto, permanecen bajo aviso meteorológico Barahona, Pedernales, Bahoruco, Azua, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Independencia, Peravia y San José de Ocoa.

Ante este panorama, el organismo recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

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Continuarán las temperaturas calurosas

Además de las lluvias, el Indomet indicó que persistirá un ambiente caluroso debido a la incidencia de vientos cálidos del sur y sureste.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

También aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, especialmente cuando no se cuente con la protección adecuada.

La entidad recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas, por lo que deben recibir especial atención.

Indomet advierte sobre condiciones marítimas peligrosas

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero de la costa atlántica.

Asimismo, exhortó a evitar las salidas mar adentro debido a los fuertes vientos y al oleaje anormal. También indicó que las embarcaciones deben permanecer en puerto desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná.

En la costa caribeña, recomendó navegar con precaución ante la posibilidad de aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y reducción de la visibilidad.

El Indomet reiteró su llamado a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones del tiempo. También a tomar las precauciones necesarias para reducir los riesgos asociados a las lluvias y las altas temperaturas.