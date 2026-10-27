Indomet informa vaguada seguirá provocando aguaceros

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continuará provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias de República Dominicana durante este martes.
El organismo advirtió que las precipitaciones podrían generar inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Por esta razón, mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico en distintas demarcaciones del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este martes en República Dominicana?
El Indomet explicó que durante las horas de la mañana se esperan lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Pedernales, Puerto Plata y Santiago, entre otras localidades.
Mientras tanto, en horas de la tarde se prevén aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, San Juan y Monte Plata.
Estas condiciones también podrían extenderse a otras provincias que permanecen bajo alerta. También en aviso meteorológico, debido a la incidencia de la vaguada en diferentes niveles de la troposfera.
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Provincias en alertas
El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó que mantiene las medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.
Las provincias bajo alerta meteorológica son San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Elías Piña y Sánchez Ramírez.
En tanto, permanecen bajo aviso meteorológico Barahona, Pedernales, Bahoruco, Azua, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Independencia, Peravia y San José de Ocoa.
Ante este panorama, el organismo recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
Continuarán las temperaturas calurosas
Además de las lluvias, el Indomet indicó que persistirá un ambiente caluroso debido a la incidencia de vientos cálidos del sur y sureste.
Por ello, exhortó a la ciudadanía a ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y permanecer en lugares frescos y ventilados.
También aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, especialmente cuando no se cuente con la protección adecuada.
La entidad recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas, por lo que deben recibir especial atención.
Indomet advierte sobre condiciones marítimas peligrosas
En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero de la costa atlántica.
Asimismo, exhortó a evitar las salidas mar adentro debido a los fuertes vientos y al oleaje anormal. También indicó que las embarcaciones deben permanecer en puerto desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná.
En la costa caribeña, recomendó navegar con precaución ante la posibilidad de aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y reducción de la visibilidad.
El Indomet reiteró su llamado a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones del tiempo. También a tomar las precauciones necesarias para reducir los riesgos asociados a las lluvias y las altas temperaturas.
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