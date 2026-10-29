Indomet advierte que las lluvias continuarán en varias provincias del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó lluvias dispersas durante la mañana en localidades de la costa sur y aguaceros fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias durante la tarde.

El organismo explicó que las precipitaciones estarán asociadas a una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el viento del sureste. También los efectos del calentamiento diurno y la orografía.

Entre las provincias que podrían registrar lluvias desde horas matutinas figuran La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, además del Gran Santo Domingo.

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En la tarde y las primeras horas de la noche, se esperan aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento. También posibles granizadas en zonas del norte, noreste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la frontera.

Modifican los niveles de alerta meteorológica

El Centro Nacional de Pronósticos modificó las alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

El reporte establece siete provincias en alerta meteorológica y cuatro con alertas descontinuadas. Entre las demarcaciones mencionadas en el informe figuran Monte Plata, Azua, La Vega, Pedernales, Monseñor Nouel, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa, El Seibo, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo.

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En las costas Atlántica y Caribeña, las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas navegar con precaución por la reducción de visibilidad, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.

Calor y lluvias en Santo Domingo

Para el Distrito Nacional se esperan ligeros aumentos nubosos, chubascos pasajeros y tronadas aisladas. En Santo Domingo Norte y Oeste podrían ocurrir chubascos dispersos, de moderados a fuertes en ocasiones, especialmente durante la tarde. En Santo Domingo Este también se prevén chubascos pasajeros y tronadas aisladas.

Las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 22 °C y 23 °C y máximas de 29 °C a 31 °C.

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Ante estas condiciones, Indomet recomienda tomar suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados. También evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos del calor.