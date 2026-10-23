Indomet advierte que las lluvias continuarán durante el fin de semana

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este viernes que las lluvias continuarán sobre República Dominicana durante el resto del fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

A través de su cuenta en la red social X, Ceballos explicó que varios factores meteorológicos coinciden para favorecer las precipitaciones en el territorio nacional.

La funcionaria también llamó a la población a tomar precauciones, debido a que varias regiones presentan suelos saturados por las lluvias registradas.

Publicidad

Las lluvias van a continuar sobre el territorio nacional lo que resta del fin de semana y primeros días de la semana próxima, varios factores meteorológicos se combinan para favorecer estas lluvias. Precaución, ya tenemos suelos saturados en varias regiones. pic.twitter.com/0n1FfK6ETq — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) October 23, 2026

Esta condición aumenta la preocupación ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones, por lo que recomendó mantenerse atentos a las informaciones meteorológicas. También a las actualizaciones de las alertas oficiales.