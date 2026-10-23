Indomet advierte que las lluvias continuarán durante el fin de semana

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La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este viernes que las lluvias continuarán sobre República Dominicana durante el resto del fin de semana y los primeros días de la próxima semana.
A través de su cuenta en la red social X, Ceballos explicó que varios factores meteorológicos coinciden para favorecer las precipitaciones en el territorio nacional.
La funcionaria también llamó a la población a tomar precauciones, debido a que varias regiones presentan suelos saturados por las lluvias registradas.
Esta condición aumenta la preocupación ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones, por lo que recomendó mantenerse atentos a las informaciones meteorológicas. También a las actualizaciones de las alertas oficiales.
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Gloria Ceballos recuerda las lluvias asociadas a Melissa en 2025
En su publicación, la directora del Indomet recordó que el 23 de octubre de 2025 también se registraron lluvias significativas en el país debido a la incidencia de Melissa, que en ese momento todavía no había alcanzado la categoría de huracán.
Según explicó, el sistema transitaba por el litoral sur mientras avanzaba en su proceso de organización.
La referencia se produce en medio de las condiciones lluviosas previstas para estos días y del llamado a mantener la precaución en las zonas más vulnerables.
Ante las precipitaciones registradas y las que se esperan, se informó sobre la actualización de las alertas meteorológicas.
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a prestar atención a los boletines oficiales, especialmente en las localidades donde los suelos permanecen saturados.
También es importante evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como mantenerse alejados de zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.
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