Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología

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Un incendio afecta este mediodía una planta eléctrica instalada en la azotea del Centro Médico de Otorrinolaringología, ubicado en la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional para atender la emergencia.
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El fuego ha provocado una extensa columna de humo visible desde distintos puntos de los alrededores. Según informaciones preliminares, antes de observarse la humareda se escuchó una explosión en la zona.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las causas del incendio ni se ha informado sobre posibles personas afectadas.
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