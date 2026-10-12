Incautan más de 46 millones de medicamentos e insumos médicos ilegales

La intervención fue coordinada por la Mesa de Ilícitos, encabezada por el MICM. En total, las autoridades ocuparon unas 2,200 cajas con productos médicos.

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Medicamentos vencidos y falsificados

Entre los artículos decomisados había medicamentos vencidos, falsificados, adulterados y sin registro sanitario. Además, las autoridades ocuparon guantes, mascarillas, batas, jeringas y fajas.

Los productos estaban almacenados en una vivienda de dos niveles, ubicada en Los Tres Ojos. Para localizarlos, los organismos realizaron labores de inteligencia, seguimiento y vigilancia.

Luego, las autoridades trasladaron la mercancía a la sede central del Ceccom. Para ello, utilizaron dos furgones de 45 pies, un camión de 22 pies y seis camionetas.

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MICM dará seguimiento a los casos

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que las instituciones no se limitarán a decomisar los productos. También darán seguimiento a cada caso hasta las últimas consecuencias.

Según las autoridades, esta actividad ilegal representaba un riesgo para la salud pública. Asimismo, afectaba al Estado dominicano mediante la evasión de impuestos.

Leyes contra el comercio ilegal

Las autoridades indicaron que estas acciones violan la Ley núm. 42-01, General de Salud, y la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

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La Ley núm. 17-19 sirvió de base para establecer la Mesa de Ilícitos, coordinada por el MICM. Este organismo reúne a distintas instituciones para combatir el contrabando y la falsificación de productos regulados.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo creó el Consejo Público-Privado de Combate al Comercio Ilícito mediante el Decreto núm. 405-22. La medida busca coordinar las acciones de las entidades involucradas en la lucha contra estas actividades.