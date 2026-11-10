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La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), amplió las investigaciones contra una organización criminal transnacional dedicada a la importación de piezas, fabricación, ensamblaje, venta y distribución ilegal de armas de fuego, logrando nuevas detenciones y ocupaciones de armamentos, municiones y equipos especializados en Santo Domingo Este y Los Alcarrizos.

Las nuevas acciones dan seguimiento a los operativos realizados el pasado 24 de octubre en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, donde fueron intervenidos varios puntos vinculados a la estructura criminal y detenidos varios de sus integrantes, como resultado de una exhaustiva labor de inteligencia.

Como resultado de las dos intervenciones policiales y los dos allanamientos realizados entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, las autoridades reportan cinco personas detenidas y dos prófugas.

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las autoridades reportan cinco personas detenidas y dos prófugas.

También la ocupación de seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 26 cargadores, 466 cápsulas de distintos calibres, una impresora 3D, cinco armazones, 33 kits para ensamblaje de armas, dos chalecos antibalas y decenas de accesorios y componentes especializados, además de equipos electrónicos, herramientas y otros materiales presuntamente utilizados en la fabricación y distribución ilegal de armamentos.

Armas ocupadas en las primeras intervenciones

En el primero de los operativos, realizado el 24 de octubre en la avenida Las Américas, sector Costa del Faro, Santo Domingo Este, y en la calle Circunvalación, Ciudad Modelo, Santo Domingo Norte, los agentes ocuparon cinco fusiles, una ametralladora tipo Uzi, siete cargadores, 118 cápsulas calibre 5.56 y tres celulares.

Dando continuidad a las investigaciones, el 5 de noviembre, oficiales de la DINTEL, acompañados del Ministerio Público, ejecutaron un allanamiento mediante la orden judicial número 2026-AJ0096731, en la calle 5ta., sector Mendoza, Santo Domingo Este. Allí fue detenido Juan Carlos Montilla Feliz, de 34 años.

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Durante esta intervención fue ocupado un fusil marca Colt, modelo M4 Carbine, 332 cápsulas de distintos calibres, cinco cargadores para fusil y 14 para pistola, nueve pasamontañas, dos chalecos antibalas, dos cascos tácticos, miras para fusil, una bomba lacrimógena, accesorios para armas, balanzas y otros artículos.

Durante esta intervención fue ocupado un fusil marca Colt, modelo M4 Carbine

332 cápsulas de distintos calibres,

Cinco cargadores para fusil

14 para pistola,

Nueve pasamontañas

Dos chalecos antibalas

Dos cascos tácticos

Miras para fusil,

Una bomba lacrimógena

Accesorios para armas

Balanzas y otros artículos.

Allanamiento y fabricación de armas 3D

Posteriormente, el 7 de noviembre, como parte de la ampliación de las pesquisas, se ejecutó un segundo allanamiento, mediante la orden judicial número 2026-AJ0097977, en la calle 33, casi esquina calle Horizonte, sector Nazareno, municipio Los Alcarrizos, donde fue arrestado el ciudadano argentino Matías Antonio Barrera.

Este último es señalado por las autoridades como responsable de fabricar y ensamblar armas de fuego mediante impresoras 3D, utilizando armazones de polímero y otros componentes para producir armamentos sin numeración de serie, registro oficial ni control comercial, conocidos como «armas fantasma».

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En el lugar fueron ocupados una impresora 3D marca Ender, armazones y componentes para pistolas, piezas para fusiles AR-15, 33 kits para distintos usos de ensamblaje, resortes, mecanismos de disparo, accesorios para armas, 16 cápsulas de distintos calibres, un taladro y otras herramientas y materiales presuntamente empleados en la fabricación de estos armamentos.

Presuntos distribuidores siguen prófugos

Las investigaciones también identifican a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero como presuntos distribuidores de las armas fabricadas por Barrera en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Ambos permanecen prófugos y son buscados por su vinculación con la comercialización ilegal de más de 20 armas de fuego.

La Policía Nacional, a través de la DINTEL y en coordinación con el Ministerio Público, mantiene las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta estructura criminal, establecer el alcance de sus operaciones y poner a disposición de la justicia a todos los involucrados.