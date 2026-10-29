Inavi entrega cheques por indemnización a más de 800 exservidores públicos

Durante la actividad, el administrador general del INAVI, Dr. Elsido Díaz Bueno, enfatizó que estas entregas masivas responden a instrucciones del presidente Luis Abinader para garantizar la transparencia y la agilidad en la devolución de los fondos acumulados.

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El funcionario afirmó que las instrucciones del mandatario aclaran que a todo el que se le deba un peso, el Estado se lo devuelva en el menor tiempo posible, honrando de esta manera el compromiso de continuar trabajando con estricto apego a la responsabilidad y sensibilidad humana, procurando siempre una atención digna y oportuna.

La devolución de fondos a exservidores del Estado está amparada en la Ley 82 que instituye como obligatorio el seguro de vida, cesantía e invalidez para los funcionarios y empleados públicos.