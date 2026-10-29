Inavi entrega cheques por indemnización a más de 800 exservidores públicos

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Santo Domingo, RD.- El administrador general del Instituto de Auxilios (INAVI), Dr. Elsido Díaz Bueno, encabezó este jueves la séptima ceremonia de devolución de fondos a más de 800 exservidores del Estado, por un monto superior a los 3 millones de pesos por concepto de cesantía, seguro de vida, invalidez y reclamos de seguros funerarios.
Con este nuevo desembolso, la actual gestión del INAVI alcanza una cifra histórica que se aproxima a los 30 millones de pesos, acción dirigida a reconocer los años de labor y los derechos adquiridos por miles de ciudadanos que dedicaron su vida laboral al servicio del Estado.
Durante la actividad, el administrador general del INAVI, Dr. Elsido Díaz Bueno, enfatizó que estas entregas masivas responden a instrucciones del presidente Luis Abinader para garantizar la transparencia y la agilidad en la devolución de los fondos acumulados.
El funcionario afirmó que las instrucciones del mandatario aclaran que a todo el que se le deba un peso, el Estado se lo devuelva en el menor tiempo posible, honrando de esta manera el compromiso de continuar trabajando con estricto apego a la responsabilidad y sensibilidad humana, procurando siempre una atención digna y oportuna.
La devolución de fondos a exservidores del Estado está amparada en la Ley 82 que instituye como obligatorio el seguro de vida, cesantía e invalidez para los funcionarios y empleados públicos.
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