Inauguran Centro Cultural Rainieri en Punta Cana

Un espacio diseñado para múltiples formas de encuentro

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El Centro reúne en un mismo lugar distintas formas de acercarse a la cultura dominicana, desde su historia y sus tradiciones hasta las expresiones artísticas que forman parte de una identidad con muchos rasgos. Sus salas de exposición invitan a descubrir la memoria y la cotidianidad del país a través de objetos, imágenes y recursos interactivos que permiten explorar sus historias desde diferentes perspectivas.

Su propuesta conceptual está inspirada en la identidad contemporánea de Punta Cana que está estrechamente vinculada con la capacidad de acoger a personas de distintos orígenes. De esta visión nace el concepto sombrilla del Centro tomando como referencia el nido de la cigua palmera, ave nacional dominicana reconocida por construir nidos comunitarios en los que también encuentran refugio otras especies.

Por su parte, la arquitectura del Centro Cultural Rainieri, a cargo del arquitecto Juan Caro, se inspiró inicialmente en los ojos de agua de la reserva ecológica Ojos Indígenas y evolucionó hacia una propuesta que hace relación con el concepto general del Centro, un nido que es reconocido a distancia. Su diseño combina áreas expositivas, espacios para el aprendizaje y el encuentro, y entornos abiertos que extienden la experiencia cultural hacia el paisaje de Punta Cana. Esta propuesta responde a una visión del Centro como un espacio abierto e inclusivo, donde la cultura fomenta nuevas conexiones y experiencias compartidas, dando cabida a su lema: “Un nido abierto para todos”.

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Además de sus exposiciones de larga duración, el Centro cuenta con una sala para exposiciones temporales, que acogerá a distintas propuestas artísticas y curatoriales, así como a nuevas formas de expresión. Esta oferta se complementa con salones destinados a talleres y actividades educativas, que fomentarán el aprendizaje, la creatividad y el intercambio entre públicos de distintas edades.

Como parte de su vocación de encuentro, el Centro Cultural Rainieri dispone también de un auditorio con capacidad para 282 personas, concebido para acoger obras de teatro, conciertos, proyecciones cinematográficas, conferencias y otras manifestaciones culturales. Con esta oferta, busca ampliar las oportunidades de acceso a las artes y ofrecer a Punta Cana un lugar para descubrir, compartir y vivir la cultura.

El miércoles 28 de octubre, el Centro Cultural Rainieri abrirá sus puertas al público. La entrada general tendrá un costo de RD$500 para adultos dominicanos y RD$100 para menores de 18 años, mientras que los extranjeros no residentes pagarán USD$10 los adultos y USD$5 los menores. También habrá tarifas especiales para estudiantes, universitarios y escuelas, así como un ticket familiar de RD$1,000, válido los sábados y domingos.

Con esta apertura, el Centro Cultural Rainieri inicia su programación pública con la vocación de convertirse en un nuevo referente cultural para la región y en un espacio para el conocimiento, la creación y el encuentro cultural en Punta Cana. Un nido abierto para todos.

Sobre el Centro Cultural Rainieri

El Centro Cultural Rainieri es una institución sin fines de lucro ubicada en Punta Cana, legado de Frank y Haydée Rainieri, dedicada a promover y difundir las múltiples expresiones de la dominicanidad, con especial énfasis en la riqueza cultural, histórica y social de la República Dominicana. A través de exposiciones, programas educativos y actividades culturales, el Centro Cultural Rainieri ofrece un espacio de encuentro para la comunidad local y visitantes nacionales e internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural y al enriquecimiento de la oferta cultural del destino. Un nido abierto para todos.