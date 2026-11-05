La importancia del mantenimiento | Jaime Aristy Escuder

Durante tres décadas, España exhibió un buen servicio ferroviario de alta velocidad. En 2026, esa reputación se ha resquebrajado al registrarse, en nueve meses, dos accidentes, uno en Adamuz (Córdoba) y otro en Urda (Toledo), que han dejado decenas de víctimas.

La causa inmediata fue la caída del LZB, el sistema de control y protección de trenes que supervisa la velocidad y puede detener de manera automática los trenes cuando detecta una situación de riesgo. Ese sistema fue instalado con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en 1992. Según declaró recientemente al periódico ABC Antonio Martín Carrillo, exdirectivo del Administrador de Infraestructura Ferroviaria (Adif) y uno de los ingenieros que participó en su puesta en marcha, la tecnología del LZB debió haberse sustituido hace dos décadas. Existían calendarios para hacerlo, pero nunca se cumplieron.