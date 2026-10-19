Imponen tres meses de prisión a acusado por caso Emmanuel Contreras

El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso prisión preventiva por tres meses contra Yoan Manuel Jiménez Medina, señalado por el Ministerio Público en el caso relacionado con la muerte de Emmanuel Contreras.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la procuradora fiscal Yesenia Hernández. La misma adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional.