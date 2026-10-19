Imponen tres meses de prisión a acusado por caso Emmanuel Contreras

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El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso prisión preventiva por tres meses contra Yoan Manuel Jiménez Medina, señalado por el Ministerio Público en el caso relacionado con la muerte de Emmanuel Contreras.
El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la procuradora fiscal Yesenia Hernández. La misma adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional.
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¿Cómo habría ocurrido la estafa que terminó en tragedia?
Según la solicitud de medida de coerción, Jiménez Medina presuntamente engañó a Emmanuel Contreras para que le transfiriera RD$15,000 por la compra de un iPhone 15 Pro Max que no le pertenecía.
La víctima habría acudido a retirar el teléfono celular cuando ocurrió la agresión que le provocó la muerte. Por este hecho, también cumple prisión preventiva Lenin Jhericop Núñez de León, señalado como el presunto responsable de golpear a Contreras con un bate.
Jiménez Medina permaneció prófugo hasta el lunes 12 de octubre, cuando se entregó a las autoridades en Neiba, provincia Bahoruco.
Defensa cuestiona la prisión preventiva
El abogado Manuel Alexander Sena, quien representa al imputado junto a Richard Herrera Segura, calificó de desafortunada la decisión del tribunal. También aseguró que presentó documentos y pruebas que, a su juicio, contradicen los señalamientos del Ministerio Público.
Sena explicó que depositaron documentos bancarios, una certificación notarial de domicilio, documentos de identidad y otros elementos para demostrar que su representado tiene arraigo y reside en Neiba.
Asimismo, sostuvo que Jiménez Medina nunca ha tenido teléfono celular y solicitó al Ministerio Público profundizar las investigaciones para identificar a quien considera responsable de los hechos.
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