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El derrame de ácido clorhídrico al 30 % provocó este martes el cierre parcial de un tramo de la avenida George Washington, conocida como el Malecón de Santo Domingo, a la altura de la calle Socorro Sánchez.

La sustancia, también conocida como ácido muriático, estaba dentro de un tanque que se desplazó en el interior de un camión cerrado. El movimiento ocurrió cuando el conductor frenó bruscamente para evitar chocar con un automóvil que se atravesó en la vía.

Trabajadores de una empresa habían recogido el producto y lo transportaban hacia San Pedro de Macorís cuando ocurrió el incidente.

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Ante la emergencia, tres unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar el derrame y limpiar la zona afectada. También participaron agentes de la Policía Nacional, mientras las autoridades mantenían restricciones en el tránsito como medida preventiva.

Ficha de seguridad del producto

¿Qué riesgos representa el ácido clorhídrico?

Una ficha de seguridad del producto identifica el líquido como una solución de ácido clorhídrico al 30 %. El documento advierte que se trata de una sustancia altamente corrosiva, capaz de provocar lesiones graves por contacto o inhalación.

Entre los principales riesgos de exposición figuran:

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Piel: puede causar quemaduras químicas profundas.

puede causar quemaduras químicas profundas. Ojos: puede provocar lesiones severas en la córnea y ceguera permanente.

puede provocar lesiones severas en la córnea y ceguera permanente. Vías respiratorias: sus vapores pueden irritar la nariz, la garganta y los pulmones.

sus vapores pueden irritar la nariz, la garganta y los pulmones. Inhalación: puede ocasionar tos, dificultad para respirar y, en casos graves, edema pulmonar.

puede ocasionar tos, dificultad para respirar y, en casos graves, edema pulmonar. Exposición severa: puede generar complicaciones potencialmente mortales.

La ficha también advierte que las personas con asma, bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares crónicas son más vulnerables a los efectos de esta sustancia.

Los síntomas pueden aparecer horas después

El documento de seguridad señala que la inhalación de vapores o rocíos concentrados puede provocar daños respiratorios. En exposiciones graves, incluso de pocos minutos, puede producirse una acumulación de líquido en los pulmones, conocida como edema pulmonar.

Además, algunos síntomas pueden manifestarse varias horas después del contacto con el químico. Por esta razón, la ficha recomienda procurar atención médica ante cualquier exposición.

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La documentación consultada registra como última fecha de revisión el 26 de marzo de 2009.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si alguna persona resultó afectada por el derrame ni cuánto producto se esparció sobre la vía.