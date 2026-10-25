Humanos 5.0 analizará impacto de la inteligencia artificial en RD

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Santo Domingo será sede los días 28 y 29 de octubre del Summit Internacional Humanos 5.0: Del Algoritmo al Propósito, un encuentro que reunirá a empresarios dominicanos y expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando el empleo, la educación, las empresas y el desarrollo económico. La actividad se realizará en el Hotel El Embajador y contará con más de 28 ponentes nacionales e internacionales.
Entre los participantes figuran Pedro Brache, del Grupo Rica; Steven Puig, del Banco BHD; Manuel Corripio, del Grupo Corripio, y Eduardo Cruz, del Grupo Humano. Durante el encuentro se presentará el Índice HUMANOS 5.0, una iniciativa de la Academia Internacional de Innovación y Tecnología (Aiitec) para examinar los conocimientos sobre inteligencia artificial y las capacidades necesarias para el liderazgo en el nuevo entorno tecnológico.
La agenda incluirá conferencias y paneles sobre el futuro del trabajo, la transformación de las profesiones, la ciberseguridad, la educación, la gestión del talento y la toma de decisiones. Además, se promoverá la firma del primer Manifiesto Dominicano por una Inteligencia Artificial Centrada en las Personas. Esto con el propósito de impulsar una transformación tecnológica ética, responsable e inclusiva.
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Reto del país
La presidenta de Aiitec, Zoraima Cuello, señaló que el reto del país no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas tecnológicas. Sino también en desarrollar las capacidades humanas necesarias para convertir los avances en productividad, competitividad y bienestar. Como parte de la iniciativa, los organizadores anunciaron la disponibilidad de 100 becas para participar de manera virtual.
El evento es organizado por Aiitec, en alianza con la Fundación Creciendo Juntas. Está dirigido a empresarios, ejecutivos, profesionales, educadores, emprendedores y ciudadanos interesados en comprender los cambios que genera la inteligencia artificial. Las actividades se desarrollarán ambos días de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Hotel El Embajador, en Santo Domingo.
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