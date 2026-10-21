Hubieres defiende subsidios al transporte y propone debate nacional

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El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres retó a los diferentes sectores productivos de la República Dominicana a discutir los beneficios de los subsidios y los aportes que realizan al producto interno bruto nacional.



Hubieres afirmó que Fenatrano está listo para discutir frente a los medios, cuánto recibe la oligarquía dominicana y sus socios extranjeros del Presupuesto General del Estado cada año, al precisar que, en la actualidad equivalen a más de 400 mil millones de pesos.



En ese orden, señaló que el gobierno ha invertido unos RD$62 mil millones en propaganda y ayudas directas entre el 2020 y 2026, al indicar que las empresas mineras y turísticas reciben decenas de miles de millones y no aportan ni un 2% al producto interno bruto.

Dijo que los grandes empresarios se unen para discutir su “taja” del Presupuesto General del Estado”, aunque después salen peleando por la repartición individual.



El presidente de Fenatrano defendió los fondos que se destinan para subsidiar algunos aspectos del sector transporte y su modernización, al indicar que los transportistas son el quinto sector que más aporta al producto interno bruto nacional (PIB), con un 5.7 % anual.



El dirigente sindical aseguró que ante los aumentos de los combustibles el sector transporte en el Gran Santo Domingo mantiene sus tarifas fijas de 35, 40 y 50 pesos los pasajes, mientras que las grandes cadenas de supermercados, tiendas de repuestos de servicios han aumentado los precios en reiteradas ocasiones durante el presente año.

«Campañita»

Acotó que diversos sectores han querido montar una “campañita” sobre el subsidio que recibe el sector transporte en sentido general: “Estamos dispuestos a debatir este tema ante la población mediante una cadena nacional de medios de comunicación, a los fines de que el pueblo se entere dónde se quedan los fondos de los subsidios”.



Señaló que es imposible que los choferes del casco urbano sigan operando con el mismo precio de los pasajes, ya que la gran mayoría no recibe Bonogas, mientras todo lo que consumen los transportistas ha subido de precio.



Aseveró que, en el país, la oligarquía maneja más del 40 por ciento de las mafias que se benefician del Presupuesto Nacional: “Ya está bueno de seguir alimentando a un grupo de siete familias”.

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