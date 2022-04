Huáscar Brea salió a comprar una bici con un vecino y no volvió

Familia dice vecino pretendía al joven y lo asediaba; familiares de Brea recuperan mensaje en Facebook

La impotencia, incertidumbre y dolor son los sentimientos que resurgen cada día en la familia del joven Huáscar Brea, quien desapareció el 12 de noviembre de 2020, cuando aún prevalecía el toque de queda en el país.

Desde ese momento comenzó una pesadilla para los padres de Huáscar que por su cuenta emprendieron una búsqueda que no ven acabar y que por voluntad y fe se mantendrá vigente, hasta que se conozcan el paradero del joven quien cumplirá pronto 20 años de edad.

Su madre, Sonji Margarita Guerrero, expresó a elCaribe los momentos de desasosiego que vive desde el día que su hijo no regresó a su casa, ubicada en la calle Juan de Morfa número uno, del sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional. Explicó que desde entonces no es la misma, al describir como la rabia e inquietud la invaden por el simple hecho de ver cómo las autoridades policiales no se interesan en investigar este caso con un sospechoso y pruebas de mensajes.

La madre sin titubeos narró que su vástago salió a comprar una bicicleta en la avenida Las Américas, acompañado con un vecino, Héctor Emilio Ventura, alias “Junior” y quien desde hacía un tiempo lo pretendía.

Guerrero contó que fueron muchas las ocasiones que Junior intentó involucrar a su vástago en las actividades deportivas diarias que éste practica como ciclista, pero que el joven lo evadía, al expresar su descontento por la insistencia.

Argumentó que pudieron rescatar una última conversación en la red social Facebook entre Huáscar y Junior, del día que perdieron su rastro, donde este último le envió un mensaje avisando que lo esperaba “en la esquina” de la casa de ambos.

La familia del Huáscar afirmó que una vez se percataron de la conversación acudieron a donde la familia de Junior a preguntarle sobre la localización de éste, así como la de su doliente, pero fueron recibidos con desinterés y apatía.

“Ellos (la familia de Júnior) saben dónde está, por eso desde un principio estuvieron tan tranquilos. Mientras que nosotros nos estamos cayendo a pedazos de la desesperación”, sostuvo Sonji Margarita, la progenitora de Huáscar.

Ante ese contexto turbio, la madre aseguró que la madrugada del día siguiente, o sea, del viernes 13, el acusado, Junior, visitó su vivienda con un hijo de éste para buscar algunas de sus pertenencias.

“Nosotros no tenemos dinero somos pobres… Acusamos directamente a Junior, ya que nos han dicho que él anda por ahí, que hasta en Villa Consuelo lo han visto. Él no quiere dar la cara, ni su familia a pasado por aquí a darnos apoyo o a alentarnos”, subrayó.

El silencio

Los familiares de Huáscar Brea refirieron que no han obtenido más respuesta de las autoridades policías que el mismo silencio.

El padre de Huáscar Peña comentó que fueron a la fiscalía del Distrito Nacional, específicamente donde el fiscal José Martínez, quien está a cargo del caso, pero que han sido nulas las respuestas, sobre la investigación.

Peña relató que ese magistrado les indicó que los llamarían para para establecer una cita y así ofrecerles información al respecto, pero nunca recibieron dicha llamada.

Asimismo, Peña declaró que tampoco les han entregado una orden de arresto en contra del sospecho, al tiempo que no se han revisado cámaras, inspeccionado ni investigado a nadie.

Cronología del caso de Huáscar Brea

Día de la desaparición:

Huáscar desapareció el jueves 12 de noviembre del año 2020 cuando salió a comprar una bicicleta a Las Américas junto a un vecino.

Sospechoso

El vecino, Héctor Emilio Ventura. La familia de Brea asegura que en la madrugada del día siguiente Ventura fue a buscar sus pertenencias a su casa con un hijo y desde entonces no lo ven.

Orden de arresto

Los dolientes del joven dicen que las autoridades no materializan ninguna acción de búsqueda o investigación en este caso.

Villa Consuelo

La madre de Huáscar afirma han visto al acusado pulular por el sector Villa Consuelo.

Ruego

Dios mío, estamos desesperados, queremos saber de nuestro Huascarcito, las autoridades que nos ayuden, que no nos dejen así...”.

Sin chip

Los progenitores de Huáscar dijeron que tenía un celular, pero que el mismo no tenía chip, ya que lo usaba sólo para redes.

Por: Eliana Ledezma / elCaribe