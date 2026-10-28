Hospital Robert Reid Cabral restablece el servicio eléctrico tras avería

El Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral informó que el servicio de energía eléctrica se restableció, luego de una avería en el cableado principal de entrada de electricidad al centro de salud.

La dirección del hospital comunicó que, tras las labores realizadas para solucionar el inconveniente, se recuperó el suministro eléctrico. Esto permitirá avanzar hacia la normalización de las operaciones en las áreas que resultaron afectadas.

Hospital agradece comprensión de pacientes y familiares

El centro pediátrico agradeció la comprensión y paciencia de los pacientes, familiares y colaboradores durante el proceso de reparación.

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Asimismo, la institución destacó los trabajos realizados para solucionar la avería y recuperar el servicio eléctrico, necesario para el funcionamiento de las distintas áreas del hospital.

Con el restablecimiento de la energía, el Robert Reid Cabral avanza hacia la recuperación de sus operaciones habituales en los espacios afectados por la interrupción.