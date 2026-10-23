Hospital Darío Contreras recibe una emergencia cada 7 minutos

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El Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras registró más de 285,000 atenciones entre junio y septiembre de 2026, incluyendo emergencias, consultas, cirugías y pruebas diagnósticas.

Durante ese período, el centro atendió más de 20,000 emergencias, con un promedio de hasta 250 casos diarios, según informó su director general, el doctor Andy de León.

En esos cuatro meses, el hospital también realizó 23,854 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 20,662 fueron cirugías menores y 3,192 mayores. Entre los procedimientos más frecuentes figuran las intervenciones por fracturas de tibia, fémur, cadera y tobillo.

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Además, ofreció 42,826 consultas externas en especialidades como ortopedia, traumatología, neurología, salud mental y rehabilitación. Los servicios diagnósticos procesaron cerca de 200,000 pruebas.

Remozan áreas y amplían servicios El hospital ejecuta trabajos de remozamiento en las áreas de Emergencia y Ortopedia Pediátrica, con una inversión de RD$60 millones. Para garantizar la continuidad de la atención, habilitó temporalmente otra zona para recibir a los pacientes. Asimismo, se encuentra en fase de licitación la adquisición de un tomógrafo Philips de 128 cortes, que complementará el equipo de 16 cortes recientemente habilitado. Publicidad La dirección también informó que realiza los preparativos para construir un helipuerto, como parte de las iniciativas dirigidas a fortalecer la atención de pacientes con traumas y reducir las consecuencias de los accidentes de tránsito.