Hospital Darío Contreras y Alcaldía de SDE unen esfuerzos para mejorar servicios

Santo Domingo Este, RD. – El director general del Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Darío Contreras, doctor Andy Bernardo De León Valenzuela, realizó una visita al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, con el propósito de coordinar acuerdos de colaboración interinstitucional en beneficio de los ciudadanos del municipio.

Durante el encuentro, ambos funcionarios abordaron iniciativas de cooperación dirigidas a fortalecer los vínculos entre ambas instituciones y promover acciones conjuntas que contribuyan al bienestar de la población.

Entre los temas tratados figuran la gestión de los permisos necesarios para la construcción de un helipuerto en los terrenos del hospital; la actualización de datos sobre los incidentes de tránsito ocurridos en el municipio, a fin de desarrollar campañas de prevención; y la coordinación de acciones para la recolección de los desechos sólidos de competencia municipal que genera el centro de salud, entre otras iniciativas de interés común.

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El doctor De León Valenzuela destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y una estrecha colaboración con las autoridades municipales, con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación y desarrollar iniciativas que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Donación para reducir gastos del hospital

Asimismo, expresó su agradecimiento al alcalde Dio Astacio por el respaldo continuo que brinda al Hospital Darío Contreras y por su disposición de colaborar con las necesidades del centro. En particular, reconoció las donaciones de sábanas realizadas por la Alcaldía de Santo Domingo Este, entre ellas el aporte de mil unidades efectuado a principios de este año.

El director explicó que estas contribuciones han sido de gran provecho para el hospital, al favorecer la disponibilidad de ropa hospitalaria y contribuir a reducir el consumo de materiales desechables, como el papel de camilla. Señaló que este apoyo ayuda a contener los gastos operativos, fortalece la administración de los recursos y permite destinar una mayor proporción de estos a las necesidades de atención de los pacientes.

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Reconocen respaldo del Gobierno y del SNS

En ese contexto, el doctor De León Valenzuela manifestó su reconocimiento al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, por las políticas impulsadas para el remozamiento de los hospitales y el mejoramiento de las condiciones de la red pública de salud, orientadas a ofrecer servicios más dignos y de mayor calidad a la población dominicana.

De manera especial, agradeció el acompañamiento del doctor Julio César Landrón de la Rosa, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), cuyo respaldo y apertura a las necesidades del Hospital Darío Contreras han sido fundamentales para impulsar las mejoras del centro y avanzar en su fortalecimiento institucional y asistencial.

Finalmente, destacó que la colaboración entre el Gobierno central, el Servicio Nacional de Salud y las autoridades municipales permite sumar esfuerzos y recursos para responder a las necesidades de la ciudadanía.

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La visita forma parte de los esfuerzos impulsados para continuar la transformación del Hospital Darío Contreras, mediante el fortalecimiento de las alianzas con las instituciones públicas y la coordinación de acciones que permitan mejorar la calidad de los servicios de salud y contribuir a una mejor calidad de vida de los pacientes.