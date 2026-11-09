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El Metro de Santo Domingo y los sistemas de teleféricos del país ofrecerán servicios en horario especial este lunes 9 de noviembre, con motivo del feriado por el Día de la Constitución Dominicana.

De acuerdo con el anuncio oficial, el Metro de Santo Domingo funcionará desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, mientras que los teleféricos operarán en una jornada más reducida.

La medida busca informar a los usuarios sobre los horarios disponibles para trasladarse durante el día festivo.

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Horarios del Metro y los teleféricos este lunes

Los servicios de transporte público tendrán los siguientes horarios:

Metro de Santo Domingo: de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Teleférico de Santo Domingo, Línea 1: de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Teleférico de Los Alcarrizos, Línea 2: de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Teleférico de Santiago: de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Usuarios podrán viajar con bicicletas en el Metro

La administración del Metro de Santo Domingo también recordó que, por tratarse de un día festivo, los pasajeros podrán abordar con sus bicicletas durante todo el horario de servicio.

Esta facilidad permitirá a los usuarios combinar sus desplazamientos con otras alternativas de movilidad durante el feriado.

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La institución recomendó a los pasajeros tomar en cuenta los horarios especiales al planificar sus viajes este lunes.