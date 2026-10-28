Día de la Policía: rinden homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber

Santo Domingo, RD.– Hoy, en el día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional, encabezada por el mayor general Ernesto Rodríguez García, rindió un solemne homenaje póstumo a los agentes que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber.

En una ceremonia marcada por la emoción, el dolor y el orgullo patrio, sus familiares recibieron las medallas, la bandera nacional y el reconocimiento aprobado por el presidente de la República, Luis Abinader, como símbolo de gratitud de una nación que honra el sacrificio de quienes entregaron lo más preciado que tenían: sus vidas, para proteger la vida, la seguridad y los bienes de los ciudadanos.

Entre lágrimas y recuerdos, afloró también el orgullo de saber que sus seres queridos sirvieron con honor, valentía y vocación, dejando una huella imborrable en la institución policial y en el corazón de la patria.