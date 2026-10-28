Día de la Policía: rinden homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber

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Santo Domingo, RD.– Hoy, en el día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional, encabezada por el mayor general Ernesto Rodríguez García, rindió un solemne homenaje póstumo a los agentes que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber.
En una ceremonia marcada por la emoción, el dolor y el orgullo patrio, sus familiares recibieron las medallas, la bandera nacional y el reconocimiento aprobado por el presidente de la República, Luis Abinader, como símbolo de gratitud de una nación que honra el sacrificio de quienes entregaron lo más preciado que tenían: sus vidas, para proteger la vida, la seguridad y los bienes de los ciudadanos.
Entre lágrimas y recuerdos, afloró también el orgullo de saber que sus seres queridos sirvieron con honor, valentía y vocación, dejando una huella imborrable en la institución policial y en el corazón de la patria.
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Familiares de exmiembros de la Policía Nacional
En imágenes, familiares de los extintos miembros de la Policía Nacional: el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, representado por su padre, Ramón Mella, y su pareja, Martha Joselin; el raso Dary Daniel Andújar Pérez, por su madre, Reina Pérez, y su hermano, el también raso Ery Daniel Andújar; el raso Juan Celestino Sena, por su pareja, Yésica Encarnación; y el sargento Juan Tomás Charles Pein, por su pareja, Yaneldy Santos, y su hermano, Sandy Charles Pein.
Porque un héroe nunca muere cuando su entrega permanece viva en la memoria de su pueblo. Su sacrificio trasciende el uniforme, el tiempo y la ausencia; se convierte en un legado de servicio, lealtad y amor por la República Dominicana.
Hoy, la Policía Nacional inclina su bandera ante sus héroes caídos y abraza a sus familias, cuyo dolor es también el de una institución y una nación que no olvidan a quienes lo dieron todo por los demás.
¡Honor y gloria a nuestros policías caídos en el cumplimiento del deber! Su entrega será eterna y su memoria vivirá por siempre en el corazón del pueblo dominicano.
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