Homicidios bajan 16.6 % en República Dominicana, según informe oficial

La tasa de homicidios en República Dominicana registró una reducción interanual de 16.6 %, según el más reciente informe de estadísticas delictivas de la Fuerza de Tarea Conjunta, con datos actualizados al 9 de octubre de 2026.

El reporte indica que la tasa acumulada se situó en 7.29 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a 7.36 al cierre de septiembre. Además, el indicador representa una disminución de 44.8 % en comparación con 2022.

De acuerdo con el informe, 30 de las 35 demarcaciones evaluadas mantienen tasas de homicidios de un solo dígito. Las cinco restantes presentan indicadores de dos dígitos.

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Reportan homicidios, heridos y robos en octubre

Pese a la reducción interanual de los indicadores delictivos, el informe contabilizó 30 homicidios, 39 personas heridas, 1,134 robos y 432 accidentes de tránsito durante el período analizado.

La Fuerza de Tarea Conjunta también reportó una disminución interanual en los indicadores de homicidios, personas heridas y robos.

En cuanto a la tasa de homicidios de ciudadanos extranjeros, esta se mantiene en 0.93 por cada 100,000 habitantes. Por su parte, la tasa mensual de octubre se ubica en 3.70, aunque corresponde a un período parcial.