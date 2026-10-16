Homicidios bajan 16.6 % en República Dominicana, según informe oficial

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La tasa de homicidios en República Dominicana registró una reducción interanual de 16.6 %, según el más reciente informe de estadísticas delictivas de la Fuerza de Tarea Conjunta, con datos actualizados al 9 de octubre de 2026.
El reporte indica que la tasa acumulada se situó en 7.29 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a 7.36 al cierre de septiembre. Además, el indicador representa una disminución de 44.8 % en comparación con 2022.
De acuerdo con el informe, 30 de las 35 demarcaciones evaluadas mantienen tasas de homicidios de un solo dígito. Las cinco restantes presentan indicadores de dos dígitos.
Reportan homicidios, heridos y robos en octubre
Pese a la reducción interanual de los indicadores delictivos, el informe contabilizó 30 homicidios, 39 personas heridas, 1,134 robos y 432 accidentes de tránsito durante el período analizado.
La Fuerza de Tarea Conjunta también reportó una disminución interanual en los indicadores de homicidios, personas heridas y robos.
En cuanto a la tasa de homicidios de ciudadanos extranjeros, esta se mantiene en 0.93 por cada 100,000 habitantes. Por su parte, la tasa mensual de octubre se ubica en 3.70, aunque corresponde a un período parcial.
Notas relacionadas
Fuerza de Tarea Conjunta da seguimiento a la criminalidad
Los datos corresponden al centésimo sexagésimo noveno reporte de estadísticas delictivas, elaborado para monitorear el comportamiento de la criminalidad en el país.
La Fuerza de Tarea Conjunta utiliza estos indicadores para evaluar la situación de seguridad ciudadana y orientar las acciones operativas y preventivas en las distintas demarcaciones.
Las cifras reflejan una reducción de la tasa acumulada respecto al cierre de septiembre y una disminución interanual frente a 2025, aunque el propio reporte mantiene registros de homicidios, robos y otros hechos delictivos durante el período evaluado.
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