 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Homicidios bajan 16.6 % en República Dominicana, según informe oficial

La tasa de homicidios en República Dominicana registró una reducción interanual de 16.6 %, según el más reciente informe de estadísticas delictivas de la Fuerza de Tarea Conjunta, con datos actualizados al 9 de octubre de 2026. El reporte indica que la tasa acumulada se situó en 7.29 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
El reporte indica que la tasa acumulada se situó en 7.29 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a 7.36 al cierre de septiembre.
El reporte indica que la tasa acumulada se situó en 7.29 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a 7.36 al cierre de septiembre.
¿Quieres resumir esta noticia?

La tasa de homicidios en República Dominicana registró una reducción interanual de 16.6 %, según el más reciente informe de estadísticas delictivas de la Fuerza de Tarea Conjunta, con datos actualizados al 9 de octubre de 2026.

El reporte indica que la tasa acumulada se situó en 7.29 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a 7.36 al cierre de septiembre. Además, el indicador representa una disminución de 44.8 % en comparación con 2022.

De acuerdo con el informe, 30 de las 35 demarcaciones evaluadas mantienen tasas de homicidios de un solo dígito. Las cinco restantes presentan indicadores de dos dígitos.

Reportan homicidios, heridos y robos en octubre

Pese a la reducción interanual de los indicadores delictivos, el informe contabilizó 30 homicidios, 39 personas heridas, 1,134 robos y 432 accidentes de tránsito durante el período analizado.

La Fuerza de Tarea Conjunta también reportó una disminución interanual en los indicadores de homicidios, personas heridas y robos.

En cuanto a la tasa de homicidios de ciudadanos extranjeros, esta se mantiene en 0.93 por cada 100,000 habitantes. Por su parte, la tasa mensual de octubre se ubica en 3.70, aunque corresponde a un período parcial.

Notas relacionadas

Fuerza de Tarea Conjunta da seguimiento a la criminalidad

Los datos corresponden al centésimo sexagésimo noveno reporte de estadísticas delictivas, elaborado para monitorear el comportamiento de la criminalidad en el país.

La Fuerza de Tarea Conjunta utiliza estos indicadores para evaluar la situación de seguridad ciudadana y orientar las acciones operativas y preventivas en las distintas demarcaciones.

Las cifras reflejan una reducción de la tasa acumulada respecto al cierre de septiembre y una disminución interanual frente a 2025, aunque el propio reporte mantiene registros de homicidios, robos y otros hechos delictivos durante el período evaluado.

Te puede interesar

  1. República DominicanaRepública Dominicana establece reglas para el uso de IA en servicios públicos
  2. EntretenimientoAccidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
  3. República DominicanaConstitucionalistas reclaman acciones para proteger la soberanía dominicana
  4. República DominicanaConstitución dominicana: 40 reformas en 182 años de historia
  5. República DominicanaLa Asociación Dominicana de Profesores analiza resultados de PISA
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:HomicidiosFuerza de Tarea Conjuntaestadísticas delictivas
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS