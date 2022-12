Hombre tortura brutalmente y viola con un palo a un vecino en Cancino II

Las imágenes son desgarradoras, los golpes retumban sobre su cuerpo y bañado en su propia sangre, solo se escucha gritar: “¡Jetfrey no fui yo, Jetfrey no me dé más!”. La madrugada del 26 de diciembre se convirtió en la peor pesadilla que le ha tocado vivir a un hombre tan solo conocido como “Meneito”, residente en la comunidad Cancino II, en Santo Domingo Este, tras ser víctima de una brutal golpiza por un vecino que lo acusó injustamente de haberle violado una hija.

“Meneito” estaba durmiendo muy tranquilo en su residencia cuando de repente se le apareció un vecino identificado como Jetfrey, y su esposa, hasta el momento no identificada, tocándole la puerta de su casa y les abrió sin saber lo que allí le esperaba.

“Fue ahí cuando ocurrió todo: empezaron a darle golpes, planazos, lo arrastró en el barrio en entero, para arriba y para abajo, en conjunto con la mujer. Hasta botellazos le estaban pegando. Le metieron hasta palo por el ano, le rompieron hasta un espejo, le hicieron muchas cosas más al pobre infeliz, que no tiene ni familia por aquí”. Así describe la tragedia un residente en el lugar, que pidió no revelar su nombre. Además, se muestran visiblemente indignados porque las autoridades liberaron a los agresores, mientras la víctima se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Dr. Darío Contreras.

Los agresores están en la calle

Según la denuncia, Jetfrey y su esposa son dos viciosos que mantienen la comunidad en zozobra, mientras que “Meneito” no se mete con nadie y todos lo quieren en el lugar. “Meneito tiene muchos años viviendo por aquí y nunca se ha metido con nadie, ni sonado en ningún problema, solo trabajar y beberse su traguito en su casa, sin molestar a nadie. Es un hombre muy querido en la comunidad”, dicen los residentes.

Es por ello que piden justicia, para que este hecho vandálico no quede impune, se arresten a los responsable y sobre ellos caiga todo el peso de la ley.