Hombre muere electrocutado mientras trabajaba en un hoyo de larimar en Barahona

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Bahoruco, Barahona, RD.– Un hombre de nacionalidad haitiana murió tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en un hoyo de extracción de larimar, en un hecho registrado la tarde-noche del pasado miércoles en una zona montañosa del distrito municipal de Bahoruco, en Barahona.
La víctima respondía al nombre de Minu Saint, de aproximadamente 23 años, quien residía en la misma localidad donde ocurrió el hecho.
De acuerdo con el diagnóstico del médico legista actuante, en presencia de un representante del Ministerio Público, Saint falleció al hacer contacto con una instalación eléctrica en el interior del hoyo donde se extrae la piedra semipreciosa.
El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, adonde acudieron propietarios de hoyos de extracción y compañeros de labores del fallecido.
Notas relacionadas
Sobre el hecho
En reiteradas ocasiones, trabajadores dedicados a la extracción de larimar en las montañas de Bahoruco han perdido la vida en circunstancias similares. Esto, pone de manifiesto los riesgos a los que se exponen durante estas labores.
Cabe destacar que el distrito municipal de Bahoruco es el único lugar del mundo donde se extrae larimar. Esta, piedra semipreciosa utilizada en la elaboración artesanal de joyas y pulseras que se comercializan tanto en República Dominicana como en mercados internacionales.
Por Genaro Moreta Jr.
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