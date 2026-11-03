Hombre muere atropellado por yipeta conducida por vicecónsul de Haití

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Barahona, RD.- Un hombre perdió la vida de manera instantánea atropellado por el conductor de una yipeta, en un accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado lunes en esta ciudad.
El hecho se produjo pasadas las 10:20 de la noche, frente al parque ubicado en la parte frontal del Liceo Federico Henríquez y Carvajal, en la avenida Casandra Damirón.
A la víctima lo identificaron como Gabriel Erasmo Pérez, de 42 años, conocido como «Gabi», quien residía en el sector La Caña, del barrio Camboya.
Causa de la muerte
De acuerdo con las informaciones obtenidas por este medio, Erasmo Pérez falleció en el lugar del accidente a consecuencia de los fuertes golpes recibidos, luego de que la motocicleta marca TVS Sport 100, de color negro con franjas azules, en la que se desplazaba, fuera impactada por una yipeta.
El hoy occiso laboraba en el área de entrega de paquetes de la empresa de transporte terrestre Emtraba.
Las informaciones establecen que el hombre resultó embestido por el conductor de una yipeta Mercedes-Benz GLE 350, de color blanco, conducida por Joseph Jackson, de 48 años, quien se desempeña como vicecónsul de Haití en Barahona.
El conductor resultó ileso, mientras que una mujer identificada como Rosmery Matos, de 23 años, quien acompañaba al hoy occiso al momento de la colisión, sufrió traumas en distintas partes del cuerpo.
A la joven la trasladó una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a la emergencia del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, donde recibe atenciones médicas bajo pronóstico reservado.
Al lugar de la tragedia acudieron el fiscal Juan Carlos Dotel y el médico legista actuante, Yonatan Peña, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Poseteriormente lo entregaron a sus familiares para los fines correspondientes y recibir cristiana sepultura.
En tanto, Joseph Jackson permanece bajo custodia de la Policía Nacional en la Dirección Regional Sur, para los fines legales correspondientes.
Sobre la prueba de alcoholimetro
Según una información extraoficial obtenida por este medio, al vicecónsul haitiano no se le habría practicado la prueba de alcoholimetría en la sede de la Dirección Regional Sur de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), debido a que dicha institución supuestamente no cuenta con el equipo necesario para realizar ese procedimiento.
La misma situación se habría presentado en las provincias Azua y Bani en provincia Peravia, luego de que el representante del Ministerio Público, fiscal Dotel, ordenara que al detenido se le practicara dicha prueba para determinar si tenía presencia de alcohol en la sangre al momento de ocurrir el accidente.
Dificultades para trasladar el vehículo involucrado
Por otro lado, transcurridas más de dos horas del accidente, no pudieron trasladar la yipeta involucrada en la colisión mediante una grúa de la Digesett, debido a que, según las informaciones obtenidas, el conductor de esta no se encontraba disponible para realizar el traslado del vehículo hacia la sede de la dotación policial.
Ante este panorama, al lugar acudió el servicio de una grúa privada. Sin embargo, su conductor no pudo realizar el procedimiento por una mujer que subió a la parte trasera del vehículo, evitando a toda costa que fuera movido de la escena.
Al lugar también acudieron varias unidades de la Policía Preventiva, cuyos agentes permanecieron resguardando la escena del accidente, mientras cientos de curiosos se congregaron en los alrededores para observar lo ocurrido.
Por Genaro Moreta Jr.
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