Hombre muere atropellado por yipeta conducida por vicecónsul de Haití

Barahona, RD.- Un hombre perdió la vida de manera instantánea atropellado por el conductor de una yipeta, en un accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado lunes en esta ciudad.

El hecho se produjo pasadas las 10:20 de la noche, frente al parque ubicado en la parte frontal del Liceo Federico Henríquez y Carvajal, en la avenida Casandra Damirón.

A la víctima lo identificaron como Gabriel Erasmo Pérez, de 42 años, conocido como «Gabi», quien residía en el sector La Caña, del barrio Camboya.

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Causa de la muerte

De acuerdo con las informaciones obtenidas por este medio, Erasmo Pérez falleció en el lugar del accidente a consecuencia de los fuertes golpes recibidos, luego de que la motocicleta marca TVS Sport 100, de color negro con franjas azules, en la que se desplazaba, fuera impactada por una yipeta.

El hoy occiso laboraba en el área de entrega de paquetes de la empresa de transporte terrestre Emtraba.

Las informaciones establecen que el hombre resultó embestido por el conductor de una yipeta Mercedes-Benz GLE 350, de color blanco, conducida por Joseph Jackson, de 48 años, quien se desempeña como vicecónsul de Haití en Barahona.

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El conductor resultó ileso, mientras que una mujer identificada como Rosmery Matos, de 23 años, quien acompañaba al hoy occiso al momento de la colisión, sufrió traumas en distintas partes del cuerpo.

A la joven la trasladó una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a la emergencia del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, donde recibe atenciones médicas bajo pronóstico reservado.

Al lugar de la tragedia acudieron el fiscal Juan Carlos Dotel y el médico legista actuante, Yonatan Peña, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Poseteriormente lo entregaron a sus familiares para los fines correspondientes y recibir cristiana sepultura.

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En tanto, Joseph Jackson permanece bajo custodia de la Policía Nacional en la Dirección Regional Sur, para los fines legales correspondientes.