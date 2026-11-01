Hombre mata a su expareja y luego se suicida en Las Yayas, Azua

Santo Domingo. – Una mujer de 34 años murió tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su expareja, quien posteriormente se quitó la vida. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 1 de noviembre, en la calle Duarte del municipio de Las Yayas, provincia de Azua.

La víctima fue identificada como Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos. El presunto agresor respondía al nombre de Rafael Antonio Ramírez Ramírez, de 44 años.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hombre habría utilizado un arma de fuego para atacar a su expareja y posteriormente se disparó con la misma arma.

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Policía Nacional investiga muerte de mujer en Azua

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Asimismo, confirmó que el arma de fuego utilizada se encuentra bajo custodia de las autoridades como parte de las evidencias recopiladas durante las investigaciones.

Pesqueira indicó que las diligencias buscan establecer de manera precisa cómo se desarrollaron los acontecimientos que terminaron con la muerte de ambas personas.

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Hasta el momento, la institución no ha ofrecido información sobre los posibles motivos del ataque ni ha precisado si existían denuncias previas de violencia entre la víctima y su expareja.