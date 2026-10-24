Consternación en Mata San Juan por decapitación de hombre de 68 años

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Consternación y preocupación ha generado entre los residentes del sector Mata San Juan, en Villa Mella, la muerte de Juan José Almánzar, de 68 años, quien fue atacado con un machete y decapitado presuntamente por un vecino de 27 años.
El hecho ocurrió la mañana de este viernes y ha causado temor entre los comunitarios, quienes describieron a la víctima como un hombre tranquilo, amable y dispuesto a colaborar con las necesidades de quienes vivían a su alrededor.
Según el relato de una residente, Almánzar había terminado de desayunar y salió de su vivienda para sentarse debajo de un árbol, donde conversó con el hombre señalado como su agresor. La vecina aseguró que no hubo una discusión previa y que la víctima habría sido atacada por la espalda, sin oportunidad de defenderse.
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Presuntas amenazas
Los comunitarios afirmaron que conocen al presunto agresor desde pequeño, debido a que creció en el sector. Algunos residentes alegaron que consumía sustancias ilícitas y señalaron que su madre se había mudado del lugar tras recibir presuntas amenazas de muerte de su parte.
Asimismo, indicaron que no les consta que el joven padezca problemas de salud mental. Estas versiones corresponden a testimonios de residentes y no establecen las circunstancias del hecho.
Tras lo ocurrido, los vecinos expresaron su preocupación por el caso y pidieron que se haga justicia. Uno de los comunitarios que aseguró haber presenciado el ataque manifestó su temor de que el detenido pueda recuperar su libertad.
Detenido después del hecho
La Policía Nacional informó que apresó a Nelfi Martínez, de 27 años, poco después del hecho. Mientras tanto, miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) realizan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.
El cuerpo de Juan José Almánzar permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Sus familiares esperan que sea entregado este sábado para realizar los actos fúnebres correspondientes.
Por Heily Pérez.
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