Consternación en Mata San Juan por decapitación de hombre de 68 años

Consternación y preocupación ha generado entre los residentes del sector Mata San Juan, en Villa Mella, la muerte de Juan José Almánzar, de 68 años, quien fue atacado con un machete y decapitado presuntamente por un vecino de 27 años.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes y ha causado temor entre los comunitarios, quienes describieron a la víctima como un hombre tranquilo, amable y dispuesto a colaborar con las necesidades de quienes vivían a su alrededor.

Según el relato de una residente, Almánzar había terminado de desayunar y salió de su vivienda para sentarse debajo de un árbol, donde conversó con el hombre señalado como su agresor. La vecina aseguró que no hubo una discusión previa y que la víctima habría sido atacada por la espalda, sin oportunidad de defenderse.