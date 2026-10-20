Policía apresa a hombre por presunta violencia de género en Santo Domingo Oeste

La orden de arresto número 2026-AJ0088887 sustenta el apresamiento. Un tribunal la emitió el pasado 12 de octubre por presuntas violaciones a los artículos 121 y 124 del Código Penal dominicano.

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Tras la detención, los agentes llevaron al hombre a un centro médico para una evaluación. Luego lo trasladaron al destacamento policial de Las Caobas.

Próximos pasos del caso

Según la información suministrada, las autoridades remitirían al detenido a la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Oeste para continuar con los procedimientos legales.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la mujer involucrada. El caso seguirá su curso conforme a la ley y al debido proceso.