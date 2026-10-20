Policía apresa a hombre por presunta violencia de género en Santo Domingo Oeste

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Agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) de la Policía Nacional arrestaron a un hombre contra quien pesaba una orden judicial por presuntos hechos de violencia de género.
Las autoridades identificaron al detenido como Elías Antonio Díaz Durán, también conocido como Elías Antonio Cruz Durán. Los agentes lo arrestaron la tarde de este lunes 19 de octubre en la calle La Data, sector Juan Guzmán, en Manoguayabo.
Notas relacionadas
La orden de arresto número 2026-AJ0088887 sustenta el apresamiento. Un tribunal la emitió el pasado 12 de octubre por presuntas violaciones a los artículos 121 y 124 del Código Penal dominicano.
Tras la detención, los agentes llevaron al hombre a un centro médico para una evaluación. Luego lo trasladaron al destacamento policial de Las Caobas.
Próximos pasos del caso
Según la información suministrada, las autoridades remitirían al detenido a la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Oeste para continuar con los procedimientos legales.
Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la mujer involucrada. El caso seguirá su curso conforme a la ley y al debido proceso.
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