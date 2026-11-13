Hogla Pérez y Keren Lucas ganan premios de comunicación judicial

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Multimedios del Caribe obtuvo el primer y segundo lugar en la categoría de prensa audiovisual de la tercera edición del Concurso de Comunicación Judicial, organizado por la Escuela Nacional de la Judicatura.

Las periodistas Hogla Enecia Pérez y Keren Lucas recibieron los reconocimientos por dos trabajos que abordan problemáticas sociales y judiciales desde distintas perspectivas.

Premios y comunicación judicial

Lucas obtuvo el segundo lugar con «Adolescentes tras las rejas: la historia detrás del delito», una serie que recoge testimonios de jóvenes privados de libertad y examina las causas de la violencia juvenil, así como las alternativas para prevenirla.

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En tanto, Pérez alcanzó el primer lugar con «Ricos de papel, pobres del tribunal». El reportaje aborda el caso de empresas vinculadas a procesos por lavado de activos que carecen de representación legal ante los tribunales.

Durante la ceremonia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, se refirió a la responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre los procesos judiciales.

El magistrado señaló que los tribunales tienen la función de valorar las pruebas y garantizar los derechos de las personas. Mientras tanto, los periodistas deben informar con rigor y responsabilidad.

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Prensa escrita y premio internacional

En la categoría de prensa escrita, Massiel de Jesús Acosta, del periódico elDinero, obtuvo el primero y segundo lugar con dos reportajes:

Primer lugar: «Infancias rotas», sobre denuncias de abuso sexual infantil.

«Infancias rotas», sobre denuncias de abuso sexual infantil. Segundo lugar: «Del hospital a los tribunales», que aborda las fallas del sistema sanitario ante la violencia de género.

«Del hospital a los tribunales», que aborda las fallas del sistema sanitario ante la violencia de género. Tercer lugar: Juan Carlos García, de Raíz Climática, con «Sánchez Ramírez bajo la lupa», sobre cuatro décadas de transformaciones ambientales en esa provincia.

Juan Manuel Santos recibe reconocimiento internacional

Durante el acto, el Poder Judicial también entregó el Premio Internacional Justicia y Prensa al expresidente colombiano y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos.

La distinción reconoció sus aportes a la reconciliación y a la promoción de una cultura de paz.

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El Concurso de Comunicación Judicial busca reconocer trabajos periodísticos que contribuyan a informar sobre la justicia y acercar los temas judiciales a la ciudadanía.