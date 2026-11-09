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La hermana de la odontóloga Loida Díaz, herida junto a sus hijos en una explosión en el residencial Andares del Mirador, cuestionó la versión ofrecida por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y exigió una investigación más profunda para esclarecer las causas del incidente.

Kenia Díaz Lima rechazó las declaraciones que atribuyen el suceso a la instalación de un calentador de agua, al asegurar que su hermana no tenía ese equipo en el apartamento.

“Yo quisiera saber que por lo menos muestre la factura de algún calentador de agua que haya comprado mi hermana, o que me muestre que estuviera allá”, expresó. Notas relacionadas Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión

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La familiar también afirmó que la odontóloga no tenía lavadora de gas ni calentador de agua en la vivienda, por lo que consideró necesario revisar las conclusiones divulgadas sobre el origen de la explosión.

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Sobrino relató que explosión ocurrió al conectar un bebedero

Kenia Díaz Lima explicó que, mientras acompañaba a su sobrino después del accidente, le preguntó cómo había ocurrido el hecho.

Según su relato, el menor le respondió que la explosión se produjo cuando conectó un bebedero de agua en el área de lavado del apartamento.

“Me dijo: tía, explotó cuando yo conecté el bebedero”, contó la hermana de la odontóloga. La hermana de la odontóloga Loida Díaz

Indicó que la familia se había mudado al residencial el jueves en horas de la tarde y que el viernes, alrededor de las 8:00 de la mañana, ocurrió el incidente.

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Familia cuestiona condiciones de seguridad del apartamento

La hermana de Loida Díaz también planteó interrogantes sobre las condiciones de las instalaciones del inmueble y la existencia de mecanismos de seguridad en las tuberías.

“Si ella lo hubiese tenido y no estuviera instalado, tenía que haber ya una precaución, que esa tubería tuviera una tapa”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que no se haya esclarecido si existía algún mecanismo de protección o advertencia en el área donde ocurrió la explosión.

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La familiar consideró que estas interrogantes justifican profundizar las investigaciones y acudir a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades.

“Esas son de las cosas que te motivan a irte más profundo y dirigirte a otra autoridad competente para, de la manera legal, hacer justicia”, expresó.

Hermana exige rigor antes de divulgar conclusiones

Kenia Díaz Lima aseguró que no ha recibido el informe técnico de los bomberos y que únicamente ha escuchado las declaraciones públicas sobre el caso.

En ese sentido, pidió que las autoridades realicen un levantamiento completo antes de ofrecer información definitiva sobre las causas del incidente.

“Le exijo, como doliente, como hermana, como humana y ciudadana, que antes de emitir cualquier información procure tener un levantamiento correspondiente con todo lo pertinente”, manifestó.

La familia también denunció que, hasta el momento, no ha recibido ningún acercamiento por parte de la empresa constructora del residencial Andares del Mirador.

Loida Díaz y sus hijos presentan evolución favorable

Mientras reclama que se esclarezcan las circunstancias de la explosión, la familia informó que la odontóloga y sus hijos presentan una evolución favorable, aunque continúan recibiendo atención médica.

Kenia Díaz Lima afirmó que su prioridad es la recuperación de sus familiares, al tiempo que mantiene su exigencia de que el caso sea investigado.

“Ahora mismo nosotros estamos enfocados en la salud de mi hermana y mi sobrino, que gracias al poder de Dios están respondiendo”, expresó.