¿De qué son capaces los helicópteros que envió Bukele a Haití?

El despliegue militar de El Salvador en Haití incorpora distintos tipos de helicópteros destinados a reforzar las operaciones aéreas de sus tropas.

Entre las aeronaves vinculadas a esta misión figuran los MD500E, los Bell UH-1N Twin Huey y los Bell Huey II, modelos con capacidades diferentes para tareas de reconocimiento, transporte, evacuación y asistencia logística.

Uno de los movimientos más recientes fue la llegada a República Dominicana de cinco helicópteros MD500E de la Fuerza Aérea Salvadoreña, identificados con los numerales 48, 52, 54, 49 y 53.

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Las unidades fueron transportadas desde El Salvador en un avión de carga Boeing 747-400 y posteriormente hicieron escala en instalaciones militares de Jimaní antes de continuar hacia Haití.

MD500E: reconocimiento y movilidad

El MD500E, fabricado por la compañía estadounidense MD Helicopters, es un helicóptero ligero, compacto y maniobrable, utilizado en operaciones de seguridad, vigilancia y servicios generales.

Está equipado con un rotor principal de cinco palas y puede utilizar motores de turbina Rolls-Royce de la serie 250. Una de sus configuraciones contempla el modelo 250-C20B, con una potencia de 420 caballos de fuerza. Publicidad

De acuerdo con datos técnicos publicados por la industria aeronáutica, puede alcanzar una velocidad de crucero de aproximadamente 135 nudos y un alcance máximo cercano a las 235 millas náuticas, dependiendo de la configuración y las condiciones de vuelo.

Su tamaño y maniobrabilidad lo convierten en una plataforma útil para misiones de reconocimiento, observación y desplazamientos rápidos. También puede incorporar equipos especializados, como cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación y reflectores.

UH-1N Twin Huey: transporte y evacuación médica

El Bell UH-1N Twin Huey es un helicóptero utilitario de mayor capacidad, diseñado para transportar personal, equipos y suministros, además de realizar operaciones de búsqueda y rescate y evacuaciones médicas.

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A diferencia de otros modelos de la familia Huey, dispone de dos motores turboeje Pratt & Whitney T400-CP-400, una característica que ofrece mayor redundancia durante el vuelo.

Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, puede transportar hasta 13 pasajeros, aunque la cantidad depende del combustible, el peso y las condiciones de operación. En configuración médica puede acomodar hasta seis camillas.

Su velocidad máxima ronda los 149 kilómetros por hora según algunas fichas técnicas, mientras que la Fuerza Aérea estadounidense registra una velocidad máxima de 130 nudos, equivalente a unos 241 kilómetros por hora, y un alcance superior a 300 millas.

El Gobierno de Estados Unidos transfirió dos unidades UH-1N a El Salvador en noviembre de 2025, mediante un programa del Departamento de Estado, para fortalecer la participación salvadoreña en la misión de seguridad en Haití. La entrega también incluyó capacitación para pilotos y personal técnico.

Huey II: modernización del helicóptero clásico

El Bell Huey II es una versión modernizada del UH-1H, desarrollada para prolongar la vida operativa de estas aeronaves y mejorar su rendimiento.

Entre sus principales modificaciones figuran la incorporación de un motor más potente, mejoras en la transmisión y actualizaciones en distintos componentes del sistema de vuelo. Estas adaptaciones permiten ampliar sus capacidades para transportar tropas, movilizar suministros y ejecutar misiones de búsqueda, rescate y evacuación.

El modelo puede transportar personal militar y operar en tareas de apoyo general. También admite configuraciones para incorporar armamento y equipos especializados, según las necesidades de la misión.

En el caso salvadoreño, se ha informado sobre la incorporación de unidades Huey II procedentes de Colombia. Sin embargo, no se ha precisado públicamente la cantidad de aeronaves entregadas ni tampoco si irán hacia Haití.