 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Héctor Acosta cuestiona exclusión de su provincia de fondos anticorrupción

El legislador señaló que Monseñor Nouel, debió recibir una partida económica de los 2 mil millones de pesos recuperados y destinados a la construcción y remozamiento de obras deportivas.

Noemy Vicioso
Héctor Acosta cuestiona exclusión de su provincia de fondos anticorrupción
Héctor Acosta cuestiona exclusión de su provincia de fondos anticorrupción
¿Quieres resumir esta noticia?

República Dominicana. – El senador por Monseñor Nouel, Héctor Acosta, se quejó este miércoles porque su provincia no la incluyeron en las 15 demarcaciones que recibirán una porción del dinero recuperado de casos de corrupción.

El legislador señaló que Monseñor Nouel, debió recibir una partida económica de los 2 mil millones de pesos recuperados. Unos millones destinados a la construcción y remozamiento de obras deportivas.

Sin embargo, La Vega será la demarcación con mayor impacto de la lista de provincias que recibirán la intervención del Gobierno para promover el deporte.

Te recomendamos leer:

Te puede interesar

  1. República DominicanaJuan Marte cuestiona que combustibles no reflejen la caída del petróleo
  2. República DominicanaGobierno contempla modificar presupuesto de 2027 para aumentar fondos a partidos
  3. República DominicanaAntonio Taveras cuestiona uso del “29” para combatir la delincuencia
  4. InternacionalesCerca de 1,2 millones de clientes de Ueno bank han recibido ya sus fondos
  5. RegionalesPLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:CorrupciónDineroHéctor Acosta
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS