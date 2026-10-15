Héctor Acosta cuestiona exclusión de su provincia de fondos anticorrupción

República Dominicana. – El senador por Monseñor Nouel, Héctor Acosta, se quejó este miércoles porque su provincia no la incluyeron en las 15 demarcaciones que recibirán una porción del dinero recuperado de casos de corrupción.

El legislador señaló que Monseñor Nouel, debió recibir una partida económica de los 2 mil millones de pesos recuperados. Unos millones destinados a la construcción y remozamiento de obras deportivas.

Sin embargo, La Vega será la demarcación con mayor impacto de la lista de provincias que recibirán la intervención del Gobierno para promover el deporte.